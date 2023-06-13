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聯儲局議息前美股火熱，蘋果創新高，特斯拉漲12日

13/06/2023

　　投資者對聯儲局即將於本周宣布暫停加息的預期，推動美股連續3個交易日上揚，周一(12日)更是在科技股帶動下炒得火熱。其中特斯拉連漲12日，打破最長連漲紀錄；蘋果亦刷新歷史最高收盤價。


　　在科技股和非必需消費品類股的帶動下，標普500指數上周五(2日)已進入技術性牛市。周一再上漲40.07點，或0.9%，報4338.93點，觸及2022年4月以來最高水平。市場人士指出，如果標普本周實現連續五周上漲，將是自2021年10月以來所未見過的情況。


　　道指漲189.55點，或0.6%，報34066.33點。納指漲202.78點，或1.5%，報13461.92點。蘋果股價上漲1.6%，至183.79美元，今年以來漲幅達到41%，市值已接近歷史性的3萬億美元。

本周大量經濟數據將出爐

　　投資者本周將迎接大量重要經濟數據，包括當地時間周二(13日)的消費者價格指數(CPI)，和周三(14日)的生產者價格指數(PPI)，還有周四(15日)的零售銷售和失業救濟申請。分析指，如果周二公布的CPI數據偏低，將增強對聯儲局周三暫停加息的預期，本周股市應該會進一步上漲。


　　此外，上周加拿大和澳洲央行都意外上調利率，交易員將關注歐洲央行周四，以及日本央行周五的政策決定。


　　美元小幅走高，美匯指數漲0.08%，至103.64。美元兌瑞郎上漲0.7%，至0.9096，連續第二天走高。英鎊兌美元下跌0.5%，至1.2504。美元兌日圓漲0.1%，至139.58。歐元兌美元持平於1.0752。澳元兌美元上漲0.2%，至0.6753，為連續第3天上漲。


　　油價延續上周的跌勢，收於3個月低點。紐約期油下跌3.05美元，收於每桶67.12美元。布蘭特期油跌2.95美元，至每桶71.84美元。

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