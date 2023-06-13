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高盛再降預測油價急跌，三桶油連日下挫已屆吸納時？邊隻較值博？

13/06/2023

　　聯儲局今日(13日)起展開為期兩日議息會議，結果未公布，國際油價昨日(12日)卻率先急挫，紐約期油跌4.4%或3.05美元，失守70美元關口，收報每桶67.12美元，是3個月的收市低位；布蘭特期油跌3.9%或2.95美元，至每桶71.84美元，創2021年12月中旬以來約一年半低。油價急挫相信除因擔心聯儲局即使本月暫停加息，下月也會再加息外，也受高盛半年內第三度下調油價預測影響。今早「三桶油」股價明顯受壓，其中中海油(00883)及中石油(00857)都跌近3%，已連跌兩日，若認為油價跌至現水平已差不多見底，或可伺機吸納。

 


(中海油年報截圖)

 

高盛：原油供應增需求減　布油今年底預測至86美元


　　高盛一向看好油價前景，近日卻發表報告指，考慮原油供應上升但需求放緩，故削國際油價預測近10%，其中布蘭特期油今年底預測由原先每桶95美元降至86美元，紐約期油預測亦由原先每桶89美元降至81美元。高盛表示，即使沙烏地阿拉伯下月額外減產，不太可能導致油價飆升，原因是俄羅斯雖受到西方國家制裁，但其石油供應幾乎完全恢復，加上俄羅斯、伊朗及委內瑞拉原油供應較預期高，同時預估高利率維持更長時間，經濟衰退陰霾揮之不去，因此作相關調整。高盛亦上調俄羅斯、伊朗及委內瑞拉明年產量預測分別每日40萬、35萬及5萬桶。

 

　　今次是高盛於半年內第三度調低油價預測，作出三次調整前，該行對布油預測是每桶高於100美元，高盛大宗商品全球主管Jeff Currie明言該行從未作出如此失準的預測。

 

分析：交易人士料短期供應強勁　憂聯儲局7月或恢復加息


　　Kpler分析師Matt Smith表示，高盛放棄看漲油價，顯然是觸發昨天拋售的催化劑。CIBC Private Wealth高級能源交易員Rebecca Babin表示，除了高盛再次下調油價預期，實體原油市場指標也在動搖市場信心。美國原油第二和第三個交割月合約的價差自3月以來首次變為負值，也就是出現逆價差，顯示交易人士預計短期內供應強勁。


　　另外，美國聯儲局將於周三(14日)結束為期兩天的議息會議，瑞銀分析師Robert Yawger指，雖然預期維持利率不變，但投資者擔心聯儲局7月可能恢復加息。若聯儲局加息，將令美元走強，使以美元計價的大宗商品包括石油對持有其他貨幣的人來說更昂貴，因而抑制價格。而投資者擔心的另一點，則是全球最大原油和成品油進口國中國的石油需求復甦乏力。


溫灼培：沙特有否減產誠意成疑　現看油組會否出手撐油價

 

　　恒生銀行首席市場策略員溫灼培指，儘管於上周的油組(OPEC)大會上沙特阿拉伯才宣布將獨自從7月起每日減產100萬桶石油以支撐油價，但昨晚紐約期油價格仍然急跌，市場解釋是因為投資者對環球經濟前景感憂慮，擔心全球用油需求會減少，這分析確有其道理。此外，據路透社昨日報道，沙特亞美(Saudi Aramco)已通知其最少5個在北亞的石油買家，說他們在7月的供應將不會受到影響，這消息難免令人質疑沙特是否真有誠意會作出減產。另外，國家發改委於周日(11日)表示，當前內地的非化石能源發電裝機容量佔比達到50.9%，歷史性超過化石能源發電裝機容量，這顯示出內地對石化能源的依賴正在不斷減少。內地作為全球最大石油進口國家，此消息難免對油價造成負面影響。


　　不過，溫灼培指，過去數月所見，每當紐約期油價格跌破66美元，油組均會出手撐油價。現在油價已靠近此水平，就看油組會否再次出手。

何啟俊：油價料已跌至近今年低位　中海油11.2元可吸

 

　　另外，千里碩證券研究部經理何啟俊指，國際能源署(IEA)上月預估今年全球石油需求每日將增加220萬桶，其中六成來自中國，油價下跌正因市場擔心中國復甦步伐放緩，恐影響石油需求，但料中央會於第三季推出扶持經濟措施，令經濟重拾動力，對石油需求不需看得太差。至於石油供應方面，雖然美國及巴西等OPEC以外國家產量較多，但在OPEC額外減產下，料下半年石油供應比上半年更緊張。相信油價調整已差不多，應已跌至近今年低位，再跌空間有限，布油全年料於70至90美元上落，紐油料介乎65至85美元之間。

 

　　至於可吼哪隻油股？何啟俊指，中海油偏重上游油氣勘探業務，近期股價跌得較多，若跌至100天線約11.1至11.2元，以及按黃金比率調整五成即跌至10.8元，都可吸納。中石油則因同時有油氣勘探及煉油業務，油價下跌可減低煉油成本，故股價較具防守性，累積跌幅較小，跌至5元才值博。至於中石化則不建議吸納。

 

　　油股今日受壓，中海油半日跌2.91%收報11.34元，兩日累跌4.55%；中石油跌2.81%報5.53元，兩日累跌4.16%；中石化(00386)跌2.06%報4.75元，兩日累跌4.1%。另中海油服(02883)亦跌2.34%報7.94元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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