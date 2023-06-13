《午市前瞻》港股難受惠美股升勢 成交低迷不宜高追強勢聯想中芯

恒生指數半日收報19482，升78點或0.4%，主板成交468.91億元。恒生中國企業指數報6612，升26點或0.4%。恒生科技指數報4027，升82點或2.1%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報344.6元，升6.2元或1.83%，成交41.49億元;阿里巴巴-SW收報85.9元，升1.9元或2.26%，成交16.27億元;美團收報129.1元，升1.5元或1.18%，成交13.58億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(聯想網頁截圖)

張智威：內地LPR變動左右港股表現



美國將於今晚公布5月份CPI，市場預期通脹較上月放緩，帶動美股昨日造好。但港股依舊「我行我素」，維持窄幅上落。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，投資者預期通脹放緩，降低聯儲局的加息可能性，美股因而造好。相反，若今晚公布的CPI升幅大過預期，美股有機會回調；但對港股而言，除非美股急跌，否則美股走勢並非對港股影響最大的因素，反而現時市場憧憬內地或會下調LPR，對港股有更大利好作用。



聯想或回調 中芯風險高



聯想(00992)走勢良好，突破7.7至7.8元阻力，更成功升抵50天線。張智威指，大市氣氛麻麻，成交量不大，聯想已累積一定升幅，未有新資金流入下，萬一大市回調，聯想亦有機會回吐，故現時值博率不高，建議待大市回落至19000以下再留意。



另外，中芯(00981)早前觸及50天線後反彈，今日上午升超過4%為半日最佳表現藍籌。張智威指即使中芯走勢不俗，但始終為政治敏感股份，現價入手或會回吐又有政治風險，投資者宜自行衡量。他補充，現時市況下，部署入市時不宜過於急進。

聯想股價連續第5天上升，今早迫近8元阻力位。(經濟通HV2報價系統截圖)

中芯5月上旬低見19元後反覆上升。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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