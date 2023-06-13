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許正宇:政府會繼續在推動離岸人民幣業務多下功夫

13/06/2023

　　「港幣－人民幣雙櫃台」交易模式將於下周正式推出，財經事務及庫務局局長許正宇在專欄撰文表示，該模式對於港股市場投資者來說絕對是「雙贏」局面。一方面，持有港股的投資者，如希望持有或增持人民幣，可直接在人民幣交易櫃台套現股票取得；另一方面，持有離岸人民幣又希望投資港股的投資者，亦無須先兌換港幣才進行交易，變相減省匯兌成本及風險。市場各方現正進行最後階段的準備工作，務求在推出時所有交易及結算活動可順利進行。

累積經驗，準備為未來在港發展人民幣證券業務

　　他指出，政府推廣人民幣股票的工作不會就此停步。事實上，作為一項新的交易模式，人民幣計價的成交在初始階段佔整體市場的比例未必十分顯著。這次推出「雙櫃台模式」最主要的目標是達至平穩運行，為在港人民幣股票的發行、交易、莊家機制及結算等關鍵環節累積更多經驗，推動市場參與者為未來進一步在港發展人民幣證券業務做好準備。


　　他表示，政府會繼續在推動離岸人民幣業務的各個層面多下功夫，包括聯同監管機構加緊籌備將人民幣櫃台納入港股通，以期早日落實有關措施，為在港人民幣股票的發行和交易帶來新的催化劑，讓香港更好地發揮國家在《十四五規劃綱要》下提出的全球離岸人民幣業務樞紐功能，助力穩慎推進人民幣國際化。

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