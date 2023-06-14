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CPI錄兩年最小漲幅，料美聯儲暫停加息美股4連漲

14/06/2023

 

　　美國5月CPI按年漲4%，是兩年來最小漲幅，且是連續第11次縮小漲幅，進一步鞏固市場人士對聯儲局本周將暫停加息一次的預期。投資者鬆了一口氣，美股周二(13日)連續第4天上漲，標普500和納指均創13個月新高。

　　爾街人士指出:「今天的CPI數據讓市場鬆了一口氣，數據符合預期，確認了去通脹的趨勢，並強化了市場對於聯儲局周三(14日)將暫停加息的預期。」除CPI數據顯示通脹降溫之外，核心服務業價格亦創15個月最小增幅。

道指漲145.79點，或0.4%，報34212.12點。標普500漲30.08點，或0.7%，報4369.01點。納指漲111.4點，或0.8%，報13573.32點。

 

　　在聯儲局暫停加息預期下，美匯指數於盤中觸及3周低點，紐約尾盤跌0.35%，至103.29。英鎊兌美元上漲0.7%，至1.2597。美元兌日圓上漲0.5%，至140.27。黃金期貨連續第3日下跌，紐約期金跌11.1美元，報每盎司1958.6美元。
　
中國經濟刺激措施提振原油需求前景

 

　　由於中國政府考慮推出經濟刺激措施，提振了原油需求前景，油價從3個月低點反彈超過3%。紐約期油漲2.3美元，收每桶69.42美元。布蘭特期油漲2.45美元，至每桶74.29美元。

 

撰文：經濟通新聞組

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