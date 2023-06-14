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《午市前瞻》恒指19800料有阻力 內房未轉勢碧桂園勿沾手

14/06/2023

　　恒生指數半日收報19511，跌9點或0.05%，主板成交509.15億元。恒生中國企業指數報6626，升7點或0.12%。恒生科技指數報4101，升63點或1.58%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及比亞迪股份(01211);騰訊控股收報350.2元，升5.4元或1.57%，成交44.28億元;阿里巴巴-SW收報85.9元，升0.2元或0.23%，成交11.53億元;比亞迪股份收報259.6元，升1.8元或0.7%，成交9.94億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及比亞迪股份。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690);美團收報128.5元，升0.5元或0.39%，成交9.52億元。

 

(碧桂園網頁截圖)

 

溫鋼城：旅遊消費政策需多加著墨

 

　　美國5月份通脹率大幅放緩至4%，是逾兩年最小升幅。美國利率期貨顯示，市場料美聯儲逾90%機會在今晚議息會後維持利率不變。隔晚道連續第六個交易日上升。


　　恒指今日高開26點，報19547，早段曾升逾100點。造車新勢力升幅顯著，小鵬(09868)曾升逾7%，蔚來(09866)、理想(02015)亦一度分別升逾5%及6%。內需股止跌回升，海底撈(06862)、李寧(02331)曾漲逾3%。


　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，美國5月CPI按年升幅放緩，惟核心CPI按年升幅仍值得關注，勞工時薪、租金等價格走勢尚待觀察。他續指，美國通脹數據對港股影響有限，投資者反而要留意內地經濟狀況，人民幣又持續弱勢，縱使中央或推出刺激經濟措施，惟作用不會太大。他認為，中央若果在旅遊消費政策多點著墨，刺激地方消費，幫助地方政府財政收入，或可加快經濟復甦進展。


　　溫鋼城預期，市場正觀望中央公布的「三頭馬車」數據，恒指短期料在19500至19800之間上落，19000為較重要的支持位。

 

扶助房企政策作用有限


　　國家發改委等部門發布《關於做好2023年降成本重點工作》，其中提到持續發揮貸款市場報價利率(LPR)改革效能和存款利率市場化調整機制的重要作用，推動經營主體融資成本穩中有降。事實上，人行已在爭分奪秒發力，13日早上將7天期逆回購中標利率下調10個基點至1.9厘，至傍晚再公布同步下調常備借貸便利(SLF)利率三個品種各10個基點。 

 

　　針對以上對穩定經濟及房地產市場的措施，溫鋼城表示，中央「三條紅線」政策方向未有大幅轉變，即使有政策扶持內房企業，惟未能刺激居房購房意欲及需求，為樓市帶來的作用有限。


　　至於內房股的部署方面，溫鋼城以碧桂園(02007)為例，並指股價年內持續受壓，加上對內房政策的憧憬已炒完，估計在1.9至2元有較大阻力，無貨者不宜現時入手。

 

碧桂園股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

龍湖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

融創中國股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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