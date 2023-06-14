陳百里：企業更著重科技提高競爭力，政府出台創科等政策支持

本港具領導地位的財經資訊平台—經濟通（ET Net）舉辦之「2023中小企智創營商大獎」於今天舉行頒獎典禮，共頒發23個獎項。商務及經濟發展局副局長陳百里以「運籌興業，匯智創優」主題致辭時表示，過去三年疫情改變了大眾的消費習慣或營運模式，令各行各業更著重科技，以及利用科技拓展業務和領域，以提高競爭力。特區政府出台不同政策，例如創科局轄下，包括有創科藍圖、智慧城市藍圖等，其他政策也有因應疫情或者數碼轉型方面，改善不同支援平台。

（商務及經濟發展局副局長陳百里）



商經局提升經貿基建及優化營商環境



陳百里指，商經局在經貿層面，發展單一貿易窗口，利用科技提交經貿文件、許可證或其他管制證明文件方面，提供便利以及一站式服務，利用科技節省人手成本，以及提升經貿基建及優化營商環境。另外，跨境一鎖計劃可讓貨物去內地，憑電子鎖、GPS系統只需驗貨一次，有助節省相關成本。



他又指，商經局轄下負責通訊網路，致力幫助網絡營辦商，興建更多5G基建，現時5G覆蓋率約九成，雖然偏遠地方未如理想，但現時已進行相關工作，承諾2026年會完成工作。他又提及，企業若想數碼轉型或者拓展其他市場，T-box計劃有相關資料和免費支援，現時已有約2000間中小企參加計劃。



鄧淑明：政府推先導計劃助中小企數碼轉型

（智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明）



評審主席兼智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長鄧淑明表示，隨著人工智能、大數據、雲端運算，有各式各樣IT、ICT產品和應用，產品推出、營銷渠道、客戶體驗和如何優化等方面，都利用了創新科技技術。



她表示，今年財政預算案中財政司司長鼓勵推動高質量發展，其中政府有數碼轉型支援先導計劃，能協助中小企做好數碼轉型基礎。她表示，相信在全球化體現下，數碼轉型是必由之路，相信創商及科技會做得更好，並且將香港產品拓展世界各地。

撰文:經濟通採訪組

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