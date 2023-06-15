美暫停加息兼布林肯即將訪華，科技股全線飆邊隻仍值博？

美國聯儲局昨日(14日)宣布暫停加息，加上美國國務卿布林肯將於周日(18日)起訪華兩日，中美關係有望改善，刺激港股科技股今日(15日)普遍高開，帶動科指高開75點或1.87%，再創近兩個月以來新高，最終收市飆3.6%，與恒指齊升穿250天牛熊分界線，不知還有多少上升空間呢？當中是否近日獲大行唱好的騰訊(00700)、阿里(09988)及網易(09999)較值博呢？





(資料圖片)

聯儲局暫停加息符預期 納指中概股港股ADR齊造好

聯儲局宣布暫停加息，符合市場預期，不過主席鮑威爾提到幾乎所有委員都認為年內進一步加息是合適之舉，他又暗示聯儲局降息將在兩年後，市場預期年底前最少仍會加息兩次，每次加幅0.25厘。美股昨日表現未算太差，雖然道指跌0.7%報33979.33點，但納指仍漲0.4%報13626.48點，中概股亦維持升幅，網易(NTES)升3.38%報98.64美元，百度(BIDU)升3.26%報147.21美元。港股ADR亦造好，騰訊ADR較港股高2.26%，折合353.40港元；阿里ADR較港股高2.72%，折合87.47港元；美團(03690)ADR較港股高2.24%，折合130.15港元。

布林肯周日起訪華兩日 討論維持暢通溝通渠道

另外，中國外長秦剛昨日與美國國務卿布林肯通電話後，中國外交部宣布，經中美雙方商定，布林肯將於6月18日至19日訪華，成為5年來訪華的最高級別美國官員。華府官員透露，布林肯周日將會與秦剛，以及身兼政治局委員的中央外事辦主任王毅舉行會談，並可能在下周一(19日)與國家主席習近平會面。美國國務院表示，布林肯將與中國高級別官員會面，討論維持暢通的溝通渠道對於負責任管理美中關係的重要性，並將提出關切的雙邊問題，全球和地區事務，以及在共同跨國挑戰方面的潛在合作。

美國專責東亞及太平洋事務的助理國務卿康達表示，不預期布林肯此行取得大量成果，但希望至少減低兩國誤判風險，避免陷入潛在衝突，又指布林肯會聚焦三大目標，包括建立溝通渠道、討論美國關注的連串事項，以及尋求兩國合作應對氣候變化在內的挑戰。白宮印太事務協調員坎貝爾預期，布林肯結束中國之行後，兩國之間會有一系列訪問。布林肯原本計劃2月份訪華，後因中國氣球事件而被取消，該事件使得兩國關係陷入新一輪緊張。



此外，據《彭博》報道，英國外相祈湛明正考慮下月訪問中國，因為英國首相辛偉誠試圖修復與北京的關係。知情人士透露，祈湛明7月底訪華的討論正在進行，但還沒有確定。

高盛瑞銀看好內地遊戲行業 齊薦買騰訊網易

另方面，近日多隻科技股獲大行唱好，其中高盛發表報告指，仍然看好內地遊戲行業，利好因素包括寬鬆的監管環境令收入增加；隨著遊戲發行商降低渠道成本，利潤率持續擴大；新興的AIGC主題將通過降低研發成本或加快新遊戲的研發進度和豐富現有遊戲的沉浸感來改變整個遊戲價值鏈等。自今年4月中旬以來，內地遊戲行業推出了多款優質的新遊戲。截至5月，新遊戲的總收入貢獻佔中國手遊收入的15%。在這些新遊戲中，估計大部分的首月收入高於預期，高盛推薦騰訊、網易和心動(02400)。

瑞銀則估計內地5月手遊總收入按月增長2%，按年下降3%。騰訊月內表現強勁，月度份額增長173個基點，而網易份額則由4月的14.7%降至5月的13.4%。雖然新遊戲推出勢頭強勁，但對騰訊和網易目前重磅遊戲的競爭有限。另ACG遊戲的競爭加劇可能會對嗶哩嗶哩(09626)的遊戲帶來更多壓力，但對其遊戲發行和廣告業務有利。瑞銀偏好騰訊，因為其《特戰英豪》及《地下城與勇士》手遊潛在版號獲批，同時亦看好網易，因為其關鍵遊戲《逆水寒》即將推出，《蛋仔派對》亦將進入周年慶。

中金：阿里目標實現股東回報最大化 予目標價137元



中金指，近日與阿里管理層進行非交易性路演，阿里管理層透露，未來各子集團CEO將負責日常經營決策和管理，集團董事會主要保留子集團CEO任免、年度預算、整體經營戰略和收併購等職責，總部下設風險管理委員會和資本管理委員會，風險管理委員會主要負責合規和風險控制，資本管理委員會主要負責現有公司融資、IPO、資金分配等資本運作，目標實現股東回報最大化，維持對阿里「跑贏行業」評級及目標價137元。



中信證券稱，阿里依然是中國長期數字化進程中的重要參與者，維持對其中長期數字化商業服務能力相對樂觀態度，維持「買入」評級，目標價142元。國泰君安則予阿里「增持」評級，指公司核心電商業務收入復甦拐點已至，組織架構變革，重回發展契機，持續看好其長遠發展和後續業績增長，予目標價136元。



林家亨：有胡要食下周或見調整 騰訊恐再遭大股東沽貨

今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指美國暫停加息短期利好科指，科指近期亦見回升，加上布林肯即將訪華，美股納指亦見上升趨勢。再者，科指多個月以來表現疲弱，料短期仍會隨大市慢慢回升。不過，布林肯訪華是在18日，料大市最多上衝多一日又轉趨審慎，因市場預期兩國領導人會面不會有太多利好消息，極其量只發表較為平和的公告，科技股下周有機會調整，如有貨不妨最遲於明日分階段吼高沽貨。另要留意，大市剛升破250天線，以往從未試過升穿250天線後日日都升，通常會來回拉鋸多日後見情況確有改善才繼續上升。

林家亨又指，在重磅科技股中，百度(09888)本身是AI龍頭，今日升穿保歷加通道頂線，但能否重上之前159元高位，要看今次美卿訪華後，雙方會否有較理想的內容公布，繼而刺激後市表現。網易亦正處保歷加通道頂線之上，有貨亦不妨減磅，待跌回頂線之下可再分段吸納。騰訊升穿保歷加通道頂線後，大股東隨時會再沽貨，短線更應先行沽出。至於小米(01810)，早幾日印度政府維持要凍結或充公其幾十億人幣資產，最新更要求其CEO一定要聘用印度人，另據報小米燒錢製造的汽車要至2024年尾才有機會推出，相信很多投資者對其信心薄弱，現價不建議吸納。而阿里大股東沽貨壓力比騰訊、美團及京東(09618)都小，且現時預期市盈率僅約13倍，以往是20幾倍，連煤氣(00003)這樣的公用股預期市盈率也達20倍，阿里作為新經濟股實在太便宜，雖然近期已升至近保歷加通道頂線，但應可再升。

今日科指成分股全線上升，其中表現最佳為嗶哩嗶哩，其次為美團，齊飆近8%，科指則升3.59%收報4198點，恒指升2.17%收報19828點。





撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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