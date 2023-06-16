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《午市前瞻》恒指動力隨好消息消化減退 中石油待50天線再部署

16/06/2023

　　恒生指數半日收報19974，升145點或0.73%，主板成交621.79億元。恒生中國企業指數報6810，升37點或0.56%。恒生科技指數報4204，升6點或0.16%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報359.8元，升4.8元或1.35%，成交36.76億元;阿里巴巴-SW收報91.2元，升2.2元或2.47%，成交35.19億元;美團收報137.6元，升0.4元或0.29%，成交25.48億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(中海油網頁截圖)

 

李偉傑：恒指100天線阻力較大


　　隔晚美股延續升勢，美股三大指數齊漲。港股今早高開86點，科技股有支持，但恒指20000點前猶豫，半日最高見19983。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，20000點心理關口前升勢減慢屬正常，較大阻力位於100天線約20200水平。此外，昨日升逾400點後，包括聯儲局暫停加息、人行降息及布林肯訪華在內的好消息已炒得七七八八，加上美匯指數回落，恒指短線向上動力減退。


油價中線67至83美元上落


　　聯儲局暫停加息，國際油價70美元有一定支持；李偉傑指70美元為美國政府補充戰略石油儲備的干預水平，變相油價於67美元至68美元便難再有大跌空間。他提到，油價受國際需求量及油組供應影響，中美經濟環境因素令油價難以大升，估計油價將於67至83美元區間上落，但料短線75美元會有一定回吐壓力。


　　三桶油近期走勢分化，中海油(00883)及中石化(00386)回調之際，中石油(00857)再創近8年新高，逼近6元關口。李偉傑指中石油將於兩日後除淨，料與中海油及中石化一樣，股價在除淨後將會偏軟，不建議現時高追，可待除淨後回調至50天線約5.3元附近再部署。


　　李偉傑提到，三桶油之中首選中石油，因比起另外兩桶油，早前中石油市帳率較低，而早前AH股差價亦超過七成。他預計之後中特估將再有一輪炒風，中石油可望受惠。 

 

中海油股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中石油股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中石化股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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