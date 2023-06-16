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《嚟緊炒D乜》維他奶下周派全年成績單，長線有望上試18.4銀

16/06/2023

　　維他奶(00345)下周二(20日)公布截至2023年3月31日止全年度成績表，維他奶是香港主要之非酒精類飲品生產商兼分銷商，產品以「維他奶」及「維他」兩個牌子出售。

 

(維他奶網頁截圖)


　　維他奶早前發盈喜，預期截至2023年3月31日止全年度業績轉虧為盈，錄得純利3500萬至5500萬銀，而2022年同期則錄得虧損1.59億銀。


　　維他奶指，主因內地業務淨利潤大增；香港業務持續增長，及獲得6000萬銀有關新冠的政府補貼，而上一財政年度該政府補貼為1700萬銀。部分淨利潤被收購剩餘49%的Vitasoy Australia Products Pty. Ltd股權相關的費用4300萬銀等所抵銷。


　　截至2022年9月底止半年度業績，維他奶錄得股東應佔溢利增長3.3倍至1.42億銀。期內，整體毛利微增0.6%至17.38億銀，毛利率下跌0.2個百分點至47.7%。於2022年9月30日，維他奶之現金及銀行存款為8.98億銀，債務8.18億銀。


股價於12.06銀築底成功


　　期內，營業額增長1%至36.42億銀。佔總營業額60.8%的內地業務，營業額減少0.7%至22.16億銀，業績轉虧為盈，錄得經營溢利1.39億銀；佔總營業額29.5%的香港業務，營業額增加6.1%至10.73億銀，經營溢利增長17.2%至1.45億銀。


　　另外，澳洲及新西蘭業務方面，營業額微增0.5%至3.02億銀，經營溢利減少53%至1637萬銀；新加坡業務營業額減少18%至5092萬銀，經營虧損擴大至1057萬銀。


　　技術走勢方面，維他奶股價於2月創出年內新高18.4銀後反覆向下，近日於12.06銀築底成功，尋日以大陽燭炒上，收市重上10及20天線，今日現小陽燭，升勢持續，加上10天線與20天線齊齊回升，10天線短期內有望升越20天線，出現黃金交叉利好形態，9RSI回升至60水平，錢駿建議現水平13.16銀買入，首站上望14銀，中線以4月中高位15.8銀為目標，長線上望18.4銀，升越此關，以22銀為最終獲利目標，跌穿12銀止蝕。

 

 維他奶今日(16日)升1.08%收報13.12銀。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：錢駿

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