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【虛幣世界】市場繼續憧憬貝萊德ETF，加密貨幣企穩

19/06/2023

　　市場暫時對貝萊德申請上市的比特幣現貨ETF持有正面看法，加密貨幣走勢企穩，其中比特幣維持26000美元水平，以太幣則在1700美元水平徘迴；另外，於周六期間，Solana區塊鏈的代幣SOL最近上漲了7%以上；智能合約平台Cardano、Polygon 和 Algorand 的原生加密貨幣ADA、MATIC和ALGO分別上漲3.5%、3%和4.1%。


　　加拿大加密資產管理公司3iQ研究主管馬克康納斯分析指，貝萊德提交申請的時機，可能反映出它在面對美國證券交易委員會的法律行動時的「默示支持」；通過連續幾天對Binance和Coinbase提出投訴，貝萊德提交申請的時機可以被視為通過重申他們對Coinbase的支持，以及對Coinbase的業務前景和行業採用產生了積極影響。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報26274.82元，跌0.25%(24小時比較．下同)；以太幣現報1724.09元，升0.18%；艾達幣報0.2602元，跌0.31%；瑞波幣報0.4847元，跌0.43%。

　
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http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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