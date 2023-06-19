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【雙幣交易】港交所：雙櫃台模式加強香港作為離岸人民幣中心角色

19/06/2023

　　港交所(00388)今早（19日）就「港幣—人民幣雙櫃台模式」舉行啟動儀式，集團行政總裁歐冠昇致辭時表示，雙櫃台將進一步支持人民幣國際化，加強香港作為離岸人民幣中心的角色，並為投資者提供更多選擇和多元化機會。

 

（Celia攝）

 

　　他指出，今天港交所已經有24家公司提供雙櫃台服務，它們佔了港股日均成交約40%，現時亦正努力推進雙櫃台納入港股通南向通。

 

　　部分發行人的大股東亦親自撐場，包括李寧、新地郭炳聯也有出席港交所特設的敲鑼儀式。

 

陳茂波：人民幣國際化速度將加快 將提升基礎設施

 

陳茂波（Celia攝）

 

　　財政司司長陳茂波表示，中國是全球第二大經濟體，人民幣在全球的使用仍有很大增長空間，而在2021年用於跨境交易的整體人民幣使用量逾36萬億元人民幣，按年升近30%，認為未來人民幣國際化的速度將會加快。


　　他提及，市場對各種相關投資和風險管理產品的需求勢必上升，香港將在上述過程中扮演重要角色，本港一直是離岸人民幣中心，未來將提供更多相關的投資和風險管理產品，並提升相關基礎設施，以建立一個更具活力的離岸人民幣生態圈，短期目標為推進把人民幣計價股票納入南向通。

 

人民幣櫃台24隻股份首日成交額涉1.77億港元

 

（Celia攝）

 

　　港交所表示，雙櫃台模式在啟動首日交投順暢，市場歡迎這項為客戶提供更多選擇並支持人民幣國際化進程的新舉措，港交所將會繼續提升市場活力，豐富市場並促進互聯互通。

 

　　24隻雙櫃台證劵的港幣櫃台及人民幣櫃台今天的成交額分別為250億港元及1.77億港元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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