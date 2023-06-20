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《午市前瞻》內地措施未到肉 恒指望暫守牛熊線 美圖短期有炒興

20/06/2023

　　恒生指數半日收報19609，跌303點或1.53%，主板成交435.01億元。恒生中國企業指數報6645，跌131點或1.94%。恒生科技指數報4071，跌106點或2.56%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報349.8元，跌7.4元或2.07%，成交23.98億元;美團收報132元，跌5元或3.65%，成交12.44億元;阿里巴巴-SW收報88.25元，跌1.45元或1.62%，成交10.35億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

 

(美圖網頁截圖)

 

黃偉康：市場認為內地措施難推動經濟

 

　　人民幣維持弱勢，昨日在岸人民幣匯價收報7.1583元兌1美元，下跌415點子，創近7個月新低，今天最低更跌至7.1765兌1美元。港股今早低開後，跌幅持續擴大，中午收市前恒指仍跌超過300點。資深財經分析師黃偉康向《經濟通通訊社》表示，近期市場憧憬內地再推刺激經濟措施，雖然內地多番出招，期間曾下調存款利率、MLF利率及LPR，但早前恒指升抵20000後受阻，反映市場認為此類措施在目前環境下難以推動經濟增長。


　　他提到，近期恒指回落時成交額亦跟隨縮減，反映短期沽壓並不大，看好恒指有望能守住250天線。但他補充指，若內地繼續未有刺激措施出台，憂慮內地經濟衰退的悲觀情緒或會蔓延，即使去年基數低，近期經濟數據走向亦難免令市場失望，故走勢是否靠穩仍須觀望政策取態。

 

AI工具有望提升美圖收入


　　美圖(01357)昨日於自家第二屆「美圖影像節」上，發布以AI大模型「MiracleVision 奇想智能」為底層學習模型的多樣新產品，包括AI視覺創作工具「WHEE」；AI口播視頻工具「開拍」；桌面端AI視頻編輯工具「WinkStudio」；主打AI商業設計嘅「美圖設計室2.0」；AI數字人生成工具「DreamAvatar」及美圖AI助手「RoboNeo」。

 

　　消息公布後，昨日美圖股價急升超過21%，今日早段曾升超過一成，高見3.29元，逼近2月高位3.31元，但隨後即遇較大沽壓，升幅大為收窄。黃偉康指，在內地一直都有較多用戶使用美圖作為修圖工具，若AI熱潮持續，美圖現有用戶亦將會採用美圖的AI工具，短期內有望提升美圖收入，帶動股價向上突破。

 

AI用家常抱試玩心態


　　但黃偉康點出，近期的AI熱潮來得易去得快。有研究發現，用家在新AI工具登場時會一窩蜂試用，但通常只以試玩心態參與，真正要付費或日常使用時便會卻步，關注美圖新AI工具的收入可持續性仍有待觀望。
　　走勢上，他認為短期若能突破3.31元阻力，將來有望挑戰2021年高位4.48元，但目前仍屬炒作概念，宜小心觀望概念能否轉化為實際收入。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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