【虛幣世界】加密貨幣市場造好，比特幣企穩三萬美元

包括全球最大資產管理公司貝萊德在內的三大金融服務巨頭，申請了比特幣現貨ETF，投資者的樂觀情緒飆升，雖然周四早些時候，在加密貨幣託管商BitGo終止了對競爭對手Prime Trust的收購之後，比特幣短暫下跌至約29575美元，但很快又恢復了高位，目前比特幣企穩30000美元大關。







Oanda 的高級市場分析師Edward Moya分析指，加密貨幣最近的勢頭，因為人們越來越擔心央行抑制通脹的處方及其對經濟擴張的影響，隨著全球央行緊縮進入新階段，華爾街對全球增長前景變得有點悲觀，這突然讓加密貨幣看起來更具吸引力；而比特幣需要在未來幾天內率先走高，才能啟動購買動力。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報30015.99元，升0.45%(24小時比較．下同)；以太幣現報1878.08元，升0.33%；艾達幣報0.2925元，升0.90%；瑞波幣報0.4948元，升0.22%。



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