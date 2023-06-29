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太古逾300億售美國太古可口可樂，太古A派特息每股8.12元

29/06/2023

　　太古(00019)(00087)宣布，向大股東英國太古集團出售Swire Pacific Holdings Inc。(以美國太古可口可樂的名稱營運)，即目標公司的100%股權，現金代價為39億美元(相等於約304億港元)。


　　公司建議，於交易事項交割後，宣派及派付總額約117億港元特別股息(按於本公告日期的已發行股份數量計算，相等於每股A股8.12港元及每股B股1.624港元，以及相當於約50%的預期出售收益)，將以交易事項的所得款項淨額支付。


　　目標公司將向太古可口可樂支付年度管理費(不少於目標集團各相關年度的經常性EBIT的6%)，作為服務的代價。


　　太古稱，是次交易反映美國太古可口可樂具吸引力的估值，代價相當於其2022年經調整EBITDA約25億港元的12.4倍。公司預期出售有關股份將錄得收益約228港億元。所宣派特別股息總額將高於過去3個財政年度的一般股息總和。


　　太古續指出，交易事項顯著淨收益將大大減少公司的債務淨額、進一步加強公司的資產負債表，並提高財務上的靈活性。公司計劃將餘下所得款項淨額，用於其大中華區和東南亞核心業務日後的投資項目，以及上述市場新增長領域。


　　太古可口可樂、美國太古可口可樂及英國太古集團將訂立管理服務協議，由太古可口可樂為美國太古可口可樂提供管理及行政支援服務。太古可口可樂將收取的管理費用亦可作為額外收入來源。美國太古可口可樂亦已獲授權，在擁有權變更後保留其在現有裝瓶協議下的所有權利。

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