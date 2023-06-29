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鮑威爾發表鷹派講話，市場早有預料，美股僅小幅波動

29/06/2023

　　美國聯儲局主席鮑威爾周三(28日)發表鷹派講話，表示就業市場表現仍然強勁，7月可能恢復加息，且不排除未來連續加息。由於市場早已在意料之中，美股僅小幅波動。


　　標普500基本持平，報4376.86點。道指微跌74.08，或0.2%，報33852.66點。納指漲36.08點，或0.3%，報13591.75點。


　　特斯拉和Alphabet Inc收漲，但因外界擔心美國最終會收緊晶片出口限制，輝達走低。晶片製造商股價下跌，抵銷了科技股其他板塊的上漲。此外，聯儲局公布銀行業壓力測試結果，雖然所有23家銀行均能在經濟衰退時過關，但投資者仍對金融板塊更加謹慎，銀行股下跌。

日圓一度逼近145心理關口

　　鮑威爾的鷹派言論推動美元上行。紐約尾盤美匯指數升0.47%，至102.97。日圓繼續走低，美元兌日圓上漲0.2%，至144.31，早盤一度升至144.62，逼近關鍵心理關口145。


　　歐元兌美元下跌0.3%，至1.0923。拉加德周三稱，歐洲央行暫不考慮停止加息。澳洲5月CPI上漲5.6%，低於預估的6.1%，澳元兌美元一度下跌1.3%，至0.6597。紐元兌美元一度下跌1.5%，至0.6069。


　　黃金期貨觸及逾3個月低點，紐約期金跌1.6美元，報每盎司1922.2美元。油價上漲，因美國原油庫存創2個月來最大降幅，減少960萬桶，超出市場預期。紐約期油漲1.86美元，報每桶69.56美元。布蘭特期油上漲1.77美元，報每桶74.03美元。

撰文：經濟通市場國金組

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