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《午市前瞻》恒指20天線關鍵 小鵬受制47元回吐壓力大

29/06/2023

　　恒生指數半日報18870，跌301點或1.6%，主板成交406.79億元。恒生中國企業指數報6411，跌109點或1.7%。恒生科技指數報3926，跌75點或1.9%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及友邦(01299);騰訊收報333.8元，跌2.4元或0.7%，成交19.69億元;阿里收報82.1元，跌2.25元或2.7%，成交12.59億元;友邦收報79.55元，升0.15元或0.2%，成交12.59億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690);美團收報123.5元，跌3.6元或2.8%，成交9.8億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(小鵬汽車網頁截圖)

 

曾永堅：半年結後未重上20天線後市向淡


　　期結日大市受壓，科技股全線走弱。阿里及美團半日跌超過2%，拖累恒指上午一度跌近300點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指19000點屬心理關口，技術上較關鍵位置位於20天線約19300。近日恒指主要受制於20天線，因為內地經濟復甦比預期慢，故上周累積較大的跌幅後，本周反彈幅度亦有限。


　　他提到，待期結日及半年結等因素都過去後，恒指都未能突破20天線阻力，恒指後續將難以向上突破，資金亦不敢貿然入市炒政策，料難改變反覆下跌趨勢。

 

觀望小鵬G6受歡迎程度


　　小鵬(09868)旗下新車G6今日上市，早前公司公布，G6在開啟預售72小時之後，支付2000元人民幣的預訂用戶已經超過2.5萬。消息刺激小鵬股價昨日抽升超過11%，今日上午亦曾升超過5%。曾永堅指，雖然昨日小鵬股價炒起，但處新能源車競爭最為激烈的檔次，市場憂慮其毛利將會受壓，如今股價即使炒起，亦要觀望G6是否大受歡迎才有望進一步推高股價。


　　走勢上，小鵬今日裂口上升後回吐，反映有資金或趁機沽貨。而且今日再升至47元後有明顯吐壓力，技術上形成小雙頂形態，料未到250天線最大阻力前，47元已成為小鵬短線阻力。

 

小鵬汽車G6今日上市，股價今早高見47.35元年內新高。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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