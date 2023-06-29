人民幣離岸轉跌逾二百點穿7.26，即期穿7.25

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.2208，較上個交易日跌107點子，續創去年11月10日以來近8個月新低，不過匯價明顯強於市場預測，官方中間價開出後，離岸人民幣兌美元(CNH)短線走強逾百點，惟升勢未能持續，目前再度轉跌231點，報7.2641，失守7.26關。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)早盤高開後跟隨離岸價震盪下跌，盤中一度低見7.2525，失守7.25關，目前仍跌55點，報7.2510，暫創近8個月新低。



官方中間價強勢，但難以改變市場看貶預期



交易員稱，隔夜美國聯儲局主席講話後，7月加息預期再度升溫帶動美元指數走高，外部壓力抬升進一步施壓人民幣，監管再次設定偏強中間價穩定市場預期。他們並表示，中國經濟刺激政策遲遲未推出，市場看貶預期延續，但也會忌憚監管出手維穩人民幣匯率，畢竟監管工具箱仍豐富，短期匯價走勢可能較複雜。



花旗銀行報告指出，今日官方中間價大幅強於預期，這是中國人行對人民幣貶值速度感到不安的強烈信號，也進一步突顯了7.25元關口的重要性；考慮到利差因素，美元多頭仍具有吸引力，而中國仍未推出經濟刺激措施是明顯的負面因素。

撰文：經濟通中國組

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