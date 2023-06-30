  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

中聯通終止八連跌彈逾半成，中資電訊股兼具AI及6G概念，邊隻最值博？

30/06/2023

　　大市氣氛差，之前熱炒的「中特估」股份都已跌了不少，其中中資電訊股中，以中聯通(00762)跌得最急，經歷八連跌創近半年低，今日(30日)終從低位反彈近6%。其實，近日相關消息很多，包括聯通發布圖文AI(人工智能)大模型鴻湖，可實現以文生圖、視頻剪輯等功能，中電信(00728)亦成立科技公司，經營AI應用軟件開發，另三大電訊商均有份召開GPT產業聯盟成立大會，推動AI技術創新。再者，2023年上海世界移動通信大會(MWC上海)本周舉行，三大電訊商在會上都表示會積極發展6G。上述正面消息相信都有助電訊股回穩，或可開始部署買入。

 

(Shutterstock)

 

聯通發布圖文AI大模型鴻湖　中電信成立AI軟件開發公司


　　在MWC上海期間，中聯通舉辦「未來網絡．創領未來」主題會議暨科技創新成果發布會，發布「鴻湖圖文AI大模型1.0」，是首個面向運營商增值業務的大模型。該模型目前擁有8億訓練參數和20億訓練參數兩個版本，可實現以文生圖、視頻剪輯、以圖生圖等功能。中聯通還發布了通信網絡全域數字孿生產品、數字化應用平台DAP、聯通鏈分布式BaaS聯邦平台、聯通智能視頻雲等創新成果。

 

　　另天眼查顯示，中電信翼康科技有限公司成立，註冊資本5億元人民幣，由中電信股份有限公司全資持股。經營範圍含軟件開發、AI應用軟件開發、互聯網銷售、互聯網數據服務、電子產品銷售、智能機器人的研發等。

 

內地通訊央企召開GPT產業聯盟成立大會　推動AI技術創新

 

　　事實上，生成式AI近月以來成為炙手可熱的科技話題，據內媒報道，由中國互聯網協會、中國信息通信研究院雲大所、360集團聯合主辦的GPT產業聯盟成立大會在本周三(28日)舉辦，稱要攜手推動AI技術的創新與發展。根據過往報道，GPT產業聯盟由中國移動通信聯合會、中電信、中移動(00941)、中聯通、中國廣電等單位共同發起成立，聯盟稱將共同探究智能的本質，探索智能湧現機制，催生更具包容性、安全性、中國自主的通用人工智能，釋放原始創新活力，開創智能時代的新機遇與新價值。

 

工信部：率先在全球將6GHz頻段劃分用於5G/6G系統

 

　　另方面，中國工信部近日發布新版《中華人民共和國無線電頻率劃分規定》，將於7月1日起正式施行。在本次《劃分規定》修訂中，工信部率先在全球將6425-7125MHz全部或部分頻段劃分用於IMT(國際移動通信，含5G/6G)系統。內媒指，6GHz頻段是中頻段僅有的大帶寬優質資源，兼顧覆蓋和容量優勢，特別適合5G或未來6G系統部署，同時可以發揮現有中頻段5G全球產業的優勢。此次以法規形式確定其規則地位，有利於穩定5G/6G產業預期，推動5G/6G頻譜資源全球或區域劃分一致，為5G/6G發展提供必需的中頻段頻率資源，促進移動通信技術和產業創新發展。

 

聯通：6G已成科創必爭之地　中移：聚焦6G發展成全球標準

 

　　中聯通副總經理梁寶俊在MWC上海表示，6G已經成為新一輪科技創新和產業變革的必爭之地，集團將與產業各方一道，加速開展5G-A/6G技術創新，充分釋放5G-A/6G價值紅利。梁寶俊又提出三大倡議，包括聚力挖掘應用場景，使6G真正能夠成為營運商能夠營運的6G；第二是全力攻關關鍵技術，在6G統一網絡架構、突破性理論體系、共性技術方面開展協同創新，形成6G統一國際標準；三是奮力推進融合創新。

 

　　中移動董事長楊杰提出，在促進5G在全球的快速普及的同時，亦要加快算力網絡從理念構建走向產業實踐，同時聚焦6G發展，形成全球統一的6G標準和產業體系。中電信董事長柯瑞文則表示，中電信正在體系化開展6G智簡網路架構創新，重點研究近域蜂窩融合(P-RAN)、空天地一體化等關鍵核心技術；公司與標準組織和產業夥伴緊密合作，推動制定全球統一的6G國際標準。


熊麗萍：電訊股估值低現金流強　中移中電信派息政策清晰

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《hot talk 1點鐘》特備節目《名嘴齊齊Talk》推薦下半年心水股，她指揀「中特估」股份除了要看公司估值及派息，亦要看現金流是否強勁令派息可持續，中資電訊股就符合這些條件，包括估值低，現金流強，而除中聯通外，派息政策都很清晰，中移動及中電信都講明派息比率達70%，就算業務增長很慢，息率也達8厘很吸引，相反石油及石化股的現金流受油價影響，就比較波動。

 

 

溫鋼城：兼具中特估及AI科技概念　看好中電信

 

　　iFAST Global Markets 副總裁溫鋼城於同一節目也推薦中資電訊股，其中特別看好中電信，他指未來經濟有很多變數，最簡單是揀一些有穩定收入的行業，手機已成生活必需品，5G及4G需求只會愈來愈大，尤其如要出差數據用量特別大。中資電訊股又兼有「中特估」及科技股概念，既派息吸引，又受惠AI發展，可說進可攻退可守。

 

大摩：中電信有信心天翼雲今年增長強勁　予目標價5元

 

　　中電信亦獲大摩唱好，大摩發表最新報告指，中電信日前舉行投資者交流活動，管理層仍維持旗下「天翼雲」今年純利增幅達雙位數及收入達1000億人民幣的目標。管理層認為，現時企業的雲端採用率仍然較低，只有約30%，對比歐美達80%，看好中國龐大規模的數字經濟市場發展。中電信在多年前就開始對AI進行研發，並探索在能源節約、獲客等領域的應用，又正為特定垂直行業開發其專有的AI模型。大摩予中電信「增持」評級，目標價5元。

　　中聯通今日收市升5.93%報5.18元，為升幅最大藍籌，中移動則升1.11%報64.05元，中電信升0.54%報3.75元。

 

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此

 

 

另外，多位名嘴今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評電訊三寶及港股大市，立即重溫


 

其他電訊三寶相關新聞：
《盤後部署》恒指整固後挑戰兩萬關，聯通升越６﹒５元才算轉勢
恒指全日跌１７點報１８９１６，中聯通收升６％，藥明漲４﹒５％
【ＡＩ熱潮】中國電信成立ＡＩ方向科技公司，註冊資本５億人幣
《中資異動》中聯通（７６２）升近５％，發布圖文ＡＩ大模型鴻湖
創科局與國家網信辦簽合作備忘錄，推動大灣區數據跨境流動

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

50.000

異動股

02469

粉筆

4.450

異動股

01691

ＪＳ環球生活

1.360

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 50.000
  • 02469 粉筆
  • 4.450
  • 01691 ＪＳ環球生活
  • 1.360
  • 01024 快手－Ｗ
  • 53.550
  • 02269 藥明生物
  • 37.550
股份推介
  • 00327 百富環球
  • 5.940
  • 目標︰$7.00
  • 00941 中國移動
  • 64.050
  • 目標︰$68.00
  • 02130 嘉泓物流
  • 7.900
  • 目標︰$10.00
  • 06110 滔搏
  • 6.790
  • 目標︰$7.53
  • 02688 新奧能源
  • 97.600
  • 目標︰$108.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 331.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 122.300
  • 00001 長和
  • 47.850
  • 00005 滙豐控股
  • 61.000
報章貼士
  • 00384 中國燃氣
  • 8.970
  • 目標︰$9.70
  • 01800 中國交通建設
  • 4.280
  • 目標︰$5.30
  • 00144 招商局港口
  • 11.060
  • 目標︰$13.00
熱炒概念股
即時重點新聞

30/06/2023 16:12  恒指全日跌17點報18916，中聯通收升6%，藥明漲4.5%

30/06/2023 13:59  【國際要聞】IAEA總幹事格羅西下周訪日，提交核污水排海評估

30/06/2023 12:36  瑞銀調低今年恒指目標至21700點，續看好高股息率股

30/06/2023 12:08  【地皮截標】堅尼地城住宅地至少收6份標書，鷹君及會德豐等入標

30/06/2023 09:38  【聚焦人幣】人幣即期貶156點報7.2579，離岸穿7.27

30/06/2023 17:42  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒６５億元，買盈富沽滙控

30/06/2023 08:17  【大行炒Ｄ乜】花旗升滙控７％目標，多行調低波司登目標價

30/06/2023 10:37  《嚟緊炒Ｄ乜》微創機器人蜻蜓眼獲歐盟ＣＥ認證，中線上望３５銀

30/06/2023 16:39  《財資快訊》美電軟報７﹒８３４７，隔夜拆息較上日轉跌至５％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》官方PMI微升仍處萎縮區，在岸人幣上半年累貶4%
人氣文章

新聞>財經熱話

【半年結－房車得炒】恒指料萬八最強支持 內房車股宜「買大」
人氣文章

新聞>財經熱話

中聯通終止八連跌彈逾半成，中資電訊股兼具AI及6G概念，邊隻最值博？
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【得獎名單】【etnet Chill 賞你】賞Hizero F100仿生潔地機
人氣文章

Member Zone

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞姆明環保袋
人氣文章

健康快車．石鏡泉、吳國雄

打針無懸念，戴口罩者醜？
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

今期探討性偏向、性變態！繩縛、SM可以去到幾激？鍾意黑絲係咪戀物癖？易服癖多屬已婚男！伴侶撞破點收科？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

誰是冤大頭？高價拍出的Omega歐米茄初代Speedmaster Ref. 2915-1腕錶，竟然是造假的「百鳥歸巢」錶？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「親筆情書、交換日記，這是一段純真的婚外情嗎？」廣末涼子的真摯剖白，竟得到輿論手下留情
健康好人生 Health Channel
人氣文章
涼冷氣飲涼茶可能令身體更虛弱！落雨天飲食要健脾袪濕！推介「淮山節瓜核桃雞湯」
人氣文章
一日三餐，哪一餐最能控制血糖？低碳和低脂飲食，哪一套對糖尿病人較好？
人氣文章
老花年輕化 | 睇近嘢矇查查？老花不再是中老年人「專利」！一張銀紙即Check有無老花！4種漸進眼鏡、老花隱形眼鏡，邊款適合你？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/06/2023 18:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/06/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事30/06/2023
《神州經脈》官方PMI微升仍處萎縮區，在岸人幣上半年累貶4%
人氣文章財經熱話30/06/2023
【半年結－房車得炒】恒指料萬八最強支持 內房車股宜「買大」
人氣文章財經熱話30/06/2023
中聯通終止八連跌彈逾半成，中資電訊股兼具AI及6G概念，邊隻最值博？
人氣文章財經熱話30/06/2023
【下周策略】上半年恒指原地踏步，下半年大市展望？（有片）
人氣文章香港要聞30/06/2023
業界指七一回歸優惠已「豁出去」，料生意增一至兩成
人氣文章香港要聞30/06/2023
港鐵七一抽獎送出7.1萬份免費車票，輕鐵全日免費
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金