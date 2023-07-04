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《午市前瞻》恒指19500有爭持 中聯通AI加持現價抵博

04/07/2023

　　恒生指數半日報19412，升106點或0.5%，主板成交390.74億元。恒生中國企業指數報6624，升34點或0.5%。恒生科技指數報4091，升36點或0.9%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、建行(00939)及美團(03690);騰訊收報339.8元，升1.8元或0.5%，成交15.13億元;建行收報5.1元，跌0.02元或0.4%，成交10.54億元;美團收報128.3元，升1.9元或1.5%，成交8.71億元。國指三大成交股份依次為商湯(00020)、騰訊及建行;商湯收報1.99元，跌0.19元或8.7%，成交30.67億元。科指三大成交股份依次為商湯、騰訊及美團。

 

葉尚志：耶倫訪華利好作用有待反映

 

　　恒指承接上日升勢，但觸及50天線及250天線水平後有一定阻力。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，昨日彈300點後，恒指再度重返19500重要關口，將有一定爭持出現，觀望美國財長耶倫訪華後有否消息能刺激大市，否則19500阻力仍大。

 

(中國聯通網上圖片)

 

國營電訊商發展AI不影響民營科企

　　中聯通(00762)上周發布「鴻湖圖文AI大模型」，是首個面向運營商增值業務的大模型，可實現以文生圖、視頻剪輯、以圖生圖等功能。消息帶動中聯通收復5元水平，目前反覆回升。葉尚志提到，國企背景電訊商在發展AI時，在數據處理上有一定優勢，包括處理較敏感機密數據；但對於身為民企的百度(09888)及美圖(01357)等未必構成競爭，可各有各做，處理非敏感數據方面仍有一定市場，不會形成衝擊。

 

中國聯通股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 　　他提到，雖然電訊股仍以中移動(00941)為首選，但中聯通近期有消息，股價亦已回調，撇除其業務數據略為波動，現價亦算抵博，可望先重上5.7元至5.8元水平。至於中移動，葉尚志指其業務增長穩定，同時亦有逐步發展AI，值得繼續持有作收息用途；但現價累積一定升幅，若以收取中期息為目標，建議待回落至62元入手更好。

 

中國移動股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

  撰文: 經濟通通訊社市場組

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