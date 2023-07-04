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【債券通】余偉文：優化債券南向通安排，將擴大做市商範圍

04/07/2023

　　金管局總裁余偉文在債券通周年論壇上致辭表示，債券通南向通平穩起步穩健發展，為香港債券市場帶來發展機遇，香港已成為領先的亞洲綠色金融中心，去年安排面向國際發行的綠色和可持續債券，以及銀行綠色和可持續貸款，達到創紀錄的805億美元，按年增長四成以上，當中超過八成的綠色和可持續債券是由內地機構發行。

 

金管局總裁余偉文

 

將與兩地監管部門研推離岸國債期貨

 

　　他指出，未來金管局將會豐富北向通投資者風險管理的工具箱，去年因中美利率倒掛，疫情等因素影響，市場出現一定波動，投資者對風險管理工具需求增加，留意到很多北向通的投資集中在5年以上的期限債券，而現時亦缺乏有效途徑對沖相關的利率風險，市場對國債期貨有非常大的需求，局方將會與兩地監管部門共同研究推出離岸國債期貨。

 

將為債券南向通引入更多做市商

 

　　他續指，未來會研究推出更多債券市場常見的盤活存量，提供流動性安排，也會優化南向通的運作安排，金管局將會擴大做市商範圍，以進一步提高二級市場的流動性，為投資者提供更多元化的選擇，增加香港債券市場的吸引力，亦會繼續全面推進債務工具中央結算系統（CMU）的升級擴容，推動它成為亞洲主要的國際中央證券存管機構（ICSD）。

 

陳茂波：境外機構藉債券通持內地債券逾3.1萬億人幣

 

　財政司司長陳茂波

 

　　財政司司長陳茂波在債券通周年論壇上致辭表示，經過6年發展，債券通已成為境外投資者配置內地債券的主要渠道，境外機構通過債券通持有內地債券的總規模逾3.1萬億元人民幣，債券通交易額從2017年開通首月錄得310億元人民幣，而今年5月份上述交易額已升至逾9700億元人民幣，升幅達30倍，而北向通的成交量佔境外投資者在內地銀行債劵市場間整體成交量的70%。

 

　　他續指，這些數字反映了內地債劵市場的不斷發展，以及國際投資者對這些投資機會的興趣，也顯示了香港連接內地和國際債券市場和投資者所扮演的獨特角色，展望未來，香港會持續增強與內地資本市場的接連及互動，進一步強化香港作為全球離岸元業務樞紐和國際風險管理中心的地位，積極貢獻國家發展。

 

歐冠昇料中國在岸資本市場規模將增至逾百萬億美元

 

港交所行政總裁歐冠昇

 

　　港交所(00388)行政總裁歐冠昇在債券通周年論壇上表示，世界對中國的投資仍然不足，預計未來十年中國在岸資本市場規模將從現在的約30萬億美元增長到超過100萬億美元。香港在支持亞洲與全球市場之間不斷增長連接方面具有獨特的地位，作為東西方的超級聯絡人，扮演著非常重要的角色，而在過去的一年，集團在互聯互通方面的舉措進行了較過去八年更多的提升，除了有ETF通外，還有互聯互通股票標的範圍進一步擴大以及最近推出的「港幣-人民幣雙櫃台模式」等。

 

　　他提及，上述的舉措都充分利用了獨特的優勢，為離岸市場參與者提供進入中國的機會，並為境內參與參與者提供進入全球市場的機會，亦有助其產品多元化，債券通在過去六年來一直在滿足國際上對更多地進入中國在岸市場的需求，這些舉措亦有助支持人民幣國際化進程，而香港則是引領人民幣國際化進程的國際金融中心。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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