【債券通】張漪：今年債券通日均交易量提升至389億人民幣

中國外匯交易中心總裁、債券通有限公司董事長張漪表示，今年是債券通6周年，6年以來發展不負眾望，2017年債券通日均交易由22億元（人民幣．下同），提升至今年的389億元。

中國外匯交易中心總裁、債券通有限公司董事長張漪

張漪在債券通周年論壇上指出，2017年債券中70%以上的交易均是3年以下的債券，而今年3年以上的中長期債券交易佔到50%以上；2017年參與債券通的境外機構只有178家，今年已超過800家；2017年債券通只開通二級市場交易，而今年一級市場的外匯交易服務也有序開展；衍生品交易的互換通也已上線。

互換通上線以來成交額逾1200億

張漪稱，6年間債券從業務或有波動，但向上發展的勢頭有目共睹，債券通成為中國金融市場對外開放的標桿性業務，尤其是今年推出的互換通充分借鑒了債券通的最少成本、市場最大連通的成功經驗，通過境內外交易和清算基礎設施的高效對接，為國際投資者提供精準有效的人民幣利率風險的對沖工具，互換通上線以來成交額已經超過1200億元。

人行高飛：互換通上線以來名義本金涉1285億人幣

中國人民銀行金融市場司副司長高飛

中國人民銀行金融市場司副司長高飛表示，互換通上線以來交投活躍，截至6月底，累計名義本金總額1285億元，有30家境外投費者參與交易。人行今年將與內地和香港各方不斷優化和完善中國債券市場的投資環境，穩步擴大債券市場的制度性開放。

高飛在債券通周年論壇上指出，截至今年5月底，境外投資者持有中國債券總量達3.2萬億元，較債券通開通前增長280%；已有1091家境外機構進入中國債券市場，為債券通開通前的2.5倍，覆蓋全球近70個國家，全球前100大的資產管理機構中已有逾80家進入中國債券市場。

推進中國債市對外開放 研究開通回購交易

高飛提到，人行正積極研究推進債市對外開放的其他措施，包括探索建立境外投資者投資境內債券市場的托管行模式；完善境外投資者的風險對沖工具與流動性管理工具，研究境外投資者較為關注的開通回購交易，探索推動境外投資者持有的人民幣債券在離岸成為可廣泛接受的合格擔保品試點境外投資者在直接入市渠道下參與標準債券遠期業務等；同時人行將引導境內主體更好「走出去」，包括優化「南向通」運行機制、有序推動境內基礎設施與國際基礎設施開展跨境合作等。

高飛指出，下一步，人民銀行將持續深化與香港的務實合作，堅定不移地支持香港國際金融中心建設，繼續穩步推動中國金融市場改革開放與高質量發展，為加快建設現代化經濟體系，加快構建新發展格局提供有力支撐。

撰文：經濟通採訪組

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