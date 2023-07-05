碧桂園(02007)6月銷售額160億人幣，同比跌54%
05/07/2023
碧桂園(02007)公布，連同合營公司和聯營公司在內，6月歸屬股東權益銷售金額約160億元人民幣，同比下降約53.65%。
該集團指，6月歸屬股東權益的銷售建築面積約203萬平方米，同比下降51.78%。
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05/07/2023
碧桂園(02007)公布，連同合營公司和聯營公司在內，6月歸屬股東權益銷售金額約160億元人民幣，同比下降約53.65%。
該集團指，6月歸屬股東權益的銷售建築面積約203萬平方米，同比下降51.78%。
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2023 11:19
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2023 11:19
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/07/2023 11:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/07/2023 11:00
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