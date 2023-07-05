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6月財新服務業PMI遜預期，內地消費股普跌李寧插逾半成，低位可博反彈？

05/07/2023

　　繼早前國家統計局公布6月非製造業PMI跌至53.2，創今年以來低位後，今日(5日)公布的6月財新服務業PMI也跌至53.9，遜市場預期，為年內第二低。專家指在服務業恢復動能趨弱下，應加強政策支持力度。市場雖然也期待內地出台刺激經濟政策，但暫難阻消費股延續疲弱走勢，今日普遍下挫，其中李寧(02331)上周創近8個月低，連彈3日後今日又再插逾半成。不知可否此時買入內地消費股博反彈呢？

 

(李寧網頁截圖)

 

財新服務業PMI降至53.96年內次低　專家：應加強政策支持力度

 

　　今日公布的6月財新中國通用服務業經營活動指數(服務業PMI)錄得53.9，較前月回落3.2個百分點，連續6個月位於擴張區間，但為6個月次低，僅高於今年1月，亦低於市場預期的56.2。此前公布的6月財新中國製造業PMI錄得50.5，較5月小幅下降0.4個百分點。兩大行業景氣度回落，拖累當月財新中國綜合PMI下降3.1個百分點至52.5，為2月以來最低，顯示企業生產經營仍延續擴張態勢但動能放緩。


　　財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前經濟恢復基礎不牢固，修復速度不及預期，經濟增長內生動力不足、需求偏弱、市場預期差仍是突出問題。6月財新中國PMI顯示製造業景氣度顯著弱於服務業，製造業就業水平下降、通脹壓力增加、樂觀預期淡化，服務業仍處在後疫情復甦周期，但恢復動能趨弱。未來一段時期，相關政策在宏觀層面應加強支持力度，微觀層面應提高效率，確保政策紅利直達市場主體，切實改善就業和市場預期。

 

官方非製造業PMI 53.2創今年低　ING：下半年消費料進一步緩和


　　值得一提，國家統計局上周五(30日)公布的6月非製造業商務活動指數為53.2，按月降1.3，連跌3個月並創今年以來低位，亦略差過市場預期的53.5。

　　ING銀行亞太區研究主管Robert Carnel表示，上半年中國經濟增長主要由非製造業的消費支撐，疫後反彈很大程度因積壓需求推動，例如國內旅遊和外出用膳，但這類報復性消費難以長期持續，下半年消費料進一步緩和。最新數據很可能引來市場調低中國第二季GDP增長預測，並估計內地未必會出台大規模刺激措施，可能是小規模及具針對性的措施，對拉動GDP的作用有限。

 

花旗降海底撈目標至24.2元　瑞銀予九毛九目標價19元

 

　　部分內地消費股亦因內地復甦勢頭放緩遭大行降目標價，其中花旗發表最新報告，將海底撈今明兩年銷售預測分別下調13%和12%，以反映內地重新開放較預期弱，但大致維持淨利潤預測，預計海底撈營運效率提升將繼續幫助EBIT利潤率擴張。考慮到今年恢復開新店，以及收入加速增長，預計公司今年員工成本增長加快，將拖累EBITDA增長。以預測今年企業價值對EBITDA比率約20倍計，將目標價由27.3元下調至24.2元。維持「買入」評級。


　　瑞銀指，由於復甦勢頭遜預期，市場對內地餐飲業的信心在重新開放後有所緩和。因此，九毛九(09922)的股價由今年高位累跌41%，但九毛九旗下太二及九毛九品牌的復甦率仍然是上市休閒餐飲同業中最高。該行首次覆蓋九毛九，並首予「買入」評級，預期公司2023至2025財年的收入年均複合增長率達32%，為該行覆蓋的內需股中最高。展望旺季和暑假，潛在的宏觀和消費政策支持、重新開放後第二波疫情結束，以及公司上半年盈喜都是潛在股價催化劑，予目標價19元。

 

郭家耀：內地消費股只宜觀望　對刺激政策不宜期望太大

 

　　安里資產管理董事總經理郭家耀指，內地經濟數據疲弱，民眾使錢也較謹慎，即使內地消費股股價已跌了不少，也只宜觀望。雖然現時市場期待7月底內地會出台刺激經濟及消費政策，但不宜期望太大，料對刺激消費作用有限。體品餐飲股固然不宜撈底，啤酒股縱受益天氣炎熱的季節性因素，也宜待政策出台後再作部署。

 

　　內地體品、餐飲、啤酒等消費股今日普遍下挫，其中李寧(02331)半日跌半成，為表現最差藍籌，海底撈及九毛九等餐飲股亦跌逾3%，啤酒股中潤啤(00291)挫3%表現最差。

 

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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