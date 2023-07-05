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《午市前瞻》投資者觀望耶倫訪華成果 關注商湯20億貨花落誰家

05/07/2023

　　恒生指數半日報19147，跌268點或1.4%，主板成交427.39億元。恒生中國企業指數報6496，跌116點或1.8%。恒生科技指數報4015，跌58點或1.4%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、建行(00939)及阿里(09988);騰訊收報335.6元，跌3.6元或1.1%，成交15.18億元;建行收報5.02元，跌0.07元或1.4%，成交13.38億元;阿里收報82.8元，跌1.2元或1.4%，成交7.96億元。國指三大成交股份依次為騰訊、建行及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690);美團收報124元，跌3.6元或2.8%，成交7.67億元。

 

(商湯網頁截圖)

 

連敬涵：PMI低預期拖累大市回吐


　　美國財長耶倫即將開展訪華行程，港股方面仍未擺脫區間上落。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，由於內地6月服務業PMI跌至53.9，低於預期，恒指今日出現回吐，加上19500關口有一定阻力，調整合乎預期。他提到，耶倫訪華未必會帶來即時的利好作用，觀望訪華後有實質成果才會有進一步利好，預期恒指本周維持19000至19500上落。


商湯或有大戶基金接貨


　　由於近期美國加強對中國出口晶片打壓，商湯(00020)股價跌穿2元重要支持。連敬涵強調，目前市場關注商湯昨日盤前有總共20億元的大手成交，因早前商湯大股東阿里及軟銀都以場內交易減持，昨日出現20億元的非自動對盤成交，反映有投資者大手接貨，現時市場憧憬或有知名大戶基金接貨，若猜測屬實，有望提高市場對商湯後市的憧憬。


　　另外，連敬涵提到上海即將舉辦人工智能大會，觀望商湯會否有新產品推出，為另一個有可能推動商湯股價的原因；故現時商湯失守2元，憧憬上述消息亦不妨小注博入，或早前高位買入的投資者亦可考慮溝貨。

 

商湯股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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