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《午市前瞻》恒指料下試18000關口 新能源車首選比亞迪

07/07/2023

　　恒生指數半日報18341，跌191點或1%，主板成交452.51億元。恒生中國企業指數報6181，跌87點或1.4%。恒生科技指數報3870，跌78點或2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及建行(00939);騰訊收報322.4元，跌4.4元或1.3%，成交32.02億元;阿里收報82.55元，升1.05元或1.3%，成交14.04億元;建行收報4.38元，跌0.05元或1.1%，成交10.73億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及建行。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團(03690);美團收報118.8元，跌1.8元或1.5%，成交9.2億元。

 

(比亞迪網頁截圖)

 

  美國私營機構ADP昨天公布，6月私營企業就業職位大幅增加49.7萬，遠超預期的22.8萬，強勁的就業數據令市場預期聯儲局將於7月份議息會議再次加息25基點。美股三大指數皆跌，道指下挫逾366點或逾1%，標指及納指皆跌0.8%。恒指昨天曾大跌逾600點，失守19000，險守18500水平收市，惟今早低開98點，失守18500心理關口。


伍禮賢：市場對政治局會議有憧憬


　　光大證券國際證券策略師伍禮賢(Kenny)接受《經濟通通訊社》訪問時表示，恒指短期還看能否守穩18500，惟一旦失守，恒指傾向下試18000。目前市場對於中央政治局會議有所憧憬，恒指未必會出現更大的跌幅。


　　內媒報道指，7月6日，在上海嘉定舉辦的2023中國汽車論壇上，上海市經信委副主任湯文侃表示，上海新能源汽車規模位居全球城市第一。上海將繼續推動汽車產業高品質發展，進行車規級晶片布局，帶動汽車芯片國產化率持續提升，同時亦會推動氫燃料電池汽車持續發展。

 

內地車市競爭劇烈


　　Kenny認為，受惠上述消息的股份可從兩方面考慮。首先，對新能源汽車行業而言，總部設於或靠近上海的企業較受惠於上述政策，而在本港上市的新能源車股之中，蔚來汽車(09866）總部設於上海，零跑汽車(09863)及吉利汽車(00175)的總部則位於杭州，故三家車企或較受惠於相關規劃。


　　然而，Kenny認為，個別城市的政策未必可以扭轉整體行業的格局，例如汽車業的發展及趨勢。上述三家車企均要面對劇烈的競爭，今年的發展前景仍存隱憂，故此，在揀選股份時，Kenny個人仍會選擇龍頭股比亞迪(01211)，主要因為其銷售表現強勁，投資者可考慮在250元買入，目標價則訂在275元。


　　數據方面，6月全國乘用車廠家新能源批發74.4萬輛，按年增長30%，按月增長10%；今年以來則累計批發352.7萬輛，按年增長43%。6月新能源車市場零售銷售了63.8萬輛，按年增長19%，按月增長10%；今年以來累計零售銷售了305.9萬輛，按年增長36%。

 

  今早上述車股表現疲弱，比亞迪最低跌至254元，跌3.2%；蔚來最低曾見74元，跌幅接近5.4%；零跑汽車曾低見44.15元，跌逾4%。至於吉利汽車，最低曾見9.66元，跌逾1%。

 

 比亞迪股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

蔚來汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 零跑汽車股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)


中芯受惠電子消費復甦


　　另外，Kenny認為芯片股亦值得憧憬，雖然近期投資者較關注荷蘭亦對華實施芯片出口限制，早前芯片股表現疲弱，相信亦是因為市場正在消化相關因素，而中美關係的發展亦有一定程度的影響。不過，Kenny更加看好環球電子消費品復甦，包括汽車、手機及其他電子設備的應用，從而帶動芯片的需求。


　　在過去一段時間，外圍高通脹及內地疫情導致產業鏈供應受限，相關領域明顯受到影響，但Kenny認為，外圍電子消費市場有望在今年下半年開始初步復甦，從而提振芯片需求，相信中芯(00981)亦會是其中一隻受惠股。他認為買入價可設在19.4元，目標價則定在22.5元。中芯今早曾低見19.52元，跌1.8%。

 

中芯國際股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/07/2023 13:43
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