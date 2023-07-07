傳內地將結束對螞蟻整改兼獲大行齊唱好，阿里曾飆逾半成可部署吸納？

市傳內地當局快將宣布對阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團罰款至少80億人民幣，結束長達數年的監管整改，另內地啟動人工智能(AI)模型國家標準制訂，阿里有份入局，成為大模型標準化專題組組長，加上有多間大行唱好阿里往後公布的業績，阿里今日(7日)午後最多飆逾半成，難道股價已見底，可開始部署吸納？

(截自阿里巴巴官網媒體資料庫)

傳內地將宣布對螞蟻罰款至少80億人幣 有助獲金融牌照重啟上市

據《路透》引述知情人士表示，中國當局可能最快於今日宣布對螞蟻集團處以至少80億人民幣(約11億美元)罰款，從而結束長達數年的監管整改。而80億人民幣罰款較《路透》4月時報道約7億美元高出57%，但跟市傳當局最初計劃的罰款規模相若。螞蟻及人行均暫未有回應。

知情人士又指，自螞蟻在2020年底的上市計劃被叫停後，人行等相關監管部門一直在推動螞蟻的改革，預計將在未來幾天宣布罰款金額。報道指，這將是中國互聯網公司有史以來最大的罰款之一，惟將有助螞蟻獲得金融牌照、尋求增長並最終重啟上市計劃。知情人士又指，剛晉升為人行黨委書記的潘功勝是監督螞蟻改革的主要監管官員之一，並出席了與螞蟻有關的多次會議，將負責宣布對螞蟻的罰款，此舉將是他升任行長的前奏。





內地啟動AI模型國家標準制訂 阿里百度華為等入局

另外，國家標準委指導的國家人工智能標準化總體組今日在2023世界人工智能(AI)大會上宣布，中國首個大模型標準化專題組組長由上海人工智能實驗室與阿里巴巴、百度(09888)、華為、360集團(滬：601360)等企業聯合擔任，現場進行了證書頒發並正式啟動大模型測試國家標準制訂。

資料顯示，今年5月中國啟動大模型標準化工作，人工智能標準化總體組設立大模型專題組，啟動大模型專題組組長、副組長申報和大模型標準化研究選題建議工作。當局表示，大模型專題組組長要求在大模型理論研究和產業應用等方面具有較高專業水平，熟悉大模型領域國際前沿科技發展態勢、法規制度與標準規範等；百度等聯合組長單位需要發揮在大模型領域的理論和實踐經驗，圍繞大模型軟硬件底座、關鍵技術、產業應用等重點領域的突出問題提供標準化研究選題建議。

阿里雲：中國數字經濟發展空間很大 將降雲成本賦能各行各業

阿里巴巴旗下阿里雲全球商業副總裁黃海清出席上海AI大會時表示，中國數字經濟的規模仍與美國存在很大差距，中國不到美國的40%，因此認為數字經濟仍有很大發展空間，期望可透過數字經濟幫助各行各業和實體經濟發展。為了令算力更加普惠及降低雲成本，並更好地賦能各行各業，公司會向用戶及合作夥伴提供通用計算、智能計算和高性能計算，又會將阿里全線產品「無伺服器化」(Serverless)，以降低技術使用門檻，令公司的創新科技和技術更為普惠。

阿里雲在AI大會上發布最新AI繪畫創作大模型「通義萬相」，現已面向中國內地企業客戶開啟定向邀測。阿里雲同時宣布推出通用框架ModelScopeGPT，旨在協助用戶透過使用ModelScope平台上的多元AI模型完成各類複雜度高和專業性強的AI任務，適用領域包括語言、視覺和語音等。





中金料阿里上季收入增長勝預期 富瑞升目標價至183元

中金發表報告指，阿里巴巴主要業務穩健恢復及利潤表現亮眼，料其2024財年首財季(即截至2023年6月底止季度)收入按年增長9%至2250億人民幣，高於一致預期1.5%，主要由於中國商業和國際商業的良好表現；預計阿里上財季經調整EBITA將按年增長16%至399億人民幣，主要由於各業務板塊的有效控費。



中金預計阿里2024財年首財季國內零售商品交易额(GMV)和客戶管理收入(CMR)均年增7%，除因去年同期低基數外，增速全面轉正還得益於公司在價格力、內容化和直播等方向的調整，數據顯示4至5月淘寶APP的日活躍用户數量(DAU)按年增長7.6%。618期間淘寶天貓交易額按年正增長，考慮到618期間並不算低的基數水平，下半年阿里GMV和CMR均有望延續正增長趨勢，維持「跑贏行業」評級及目標價137元，相當於其2024財年非通用會計準則市盈率12倍。

富瑞則預計阿里將在今年6月止季度表現出穩健的執行力，並考慮到其中國零售商業客戶管理(CMR)、國際商務和菜鳥網絡科技優於預期的勢頭，618營銷活動取得成功，目標價由181元升至183元，維持「買入」評級。





大摩重申阿里為首選股 野村料上季電商收入錄正增長

摩根士丹利指，阿里巴巴受到核心業務復甦、國際業務、菜鳥服務和本地服務的帶動，料其2024財年首財季中國零售商業客戶管理(CMR)和經調整EBITA按年分別增長5.5%和18%。而在核心業務穩定、重組後釋放出自由現金流及非核心業務潛在貨幣化的支持下，股東回報得到提升。估計未來3年內集團可供分配現金總額達到2350億美元，重申其為首選股，評級為「增持」及目標價150美元。

野村料阿里巴巴2024財年首財季業績勝市場預期，指其受惠於淘寶及天貓GMV共增長7%，預計季內中國電商收入按年增長8%，屬過去6個季度以來首次出現正增長，而受到中國零售商業客戶管理(CMR)改善帶動，預計其中國業務的EBITA將按年增長7.7%，達470億人民幣，EBITA利潤率或增60個基點至31%，不過EBITA利潤或無法持續擴張，因其較熱衷於繼續投資，重申「買入」評級，目標價136美元。

林嘉麒：螞蟻上市將提升阿里估值 可部署分注買入

元宇證券基金投資總監林嘉麒指，市傳內地將確定對螞蟻罰款，螞蟻或可重啟上市，此類傳聞之前已傳過好幾次，當然如消息落實，可令螞蟻重現盈利，並提升阿里估值，故刺激阿里今日股價上升，近日亦見多了大行調升螞蟻目標價。另外，阿里各項業務包括盒馬鮮生及阿里雲分拆時間已較具體，集團今年業績亦料勝預期，現時18000億的資產價值確實偏低，往後應可提升至25000億甚至30000億。股價方面，已跌至宣布分拆業務之前，近80元買入持有半年也值博，惟升至92.7元料遇阻。如想買入作長線投資則可分四注，若螞蟻罰款消息落實可先買一注，回至80元以下可買第二、三注，待市況好轉且分拆逐步落實時可買第四注。

阿里今日收市升3.44%報84.3元，最多升6.38%至86.7元，成交58.08億元。其他科技股則普遍隨大市下跌，騰訊(00700)跌0.06%報326.6元，百度跌0.22%報137.4元，美團(03690)跌1.24%報119.1元，京東(09618)跌0.59%報134.7元，網易(09999)跌3.15%報147.6元，快手(01024)跌2.42%報52.5元，小米(01810)跌3.05%報10.8元。





(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此





其他阿里相關新聞：

據報中國最快周五對螞蟻集團處以至少８０億人幣罰款

《外資精點》富瑞上調阿里６月份季度總收入增長預測，籲買入

【ＡＩ大會】阿里雲發布ＡＩ繪畫創作大模型「通義萬相」

【ＡＩ大會】阿里雲黃海清：降低雲成本，更好地賦能各行各業

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加