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據報中國最快周五對螞蟻集團處以至少80億人幣罰款

07/07/2023

　　據《路透》引述知情人士表示，中國可能最快於周五宣布對螞蟻集團處以至少80億元人民幣的罰款，料人行將在未來數天披露罰款一事。螞蟻及人行均暫未有回應。

撰文：經濟通採訪組

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