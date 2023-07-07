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【放寬按揭】金管局放寬自住樓按揭成數，千五萬以下可借七成按揭

07/07/2023

　　金管局總裁余偉文表示，周五（7日）向銀行發出指引，修訂適用於物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，即日生效。

 

 

 

 

 

　　他表示，放寬自用住宅物業按揭成數上限，當中1500萬元以下樓價按揭成數放寬至七成，樓價1500萬以上至3000萬元調高至六成，樓價在3000萬元以上按揭成數維持五成不變。非自用住宅物業按揭成數維持五成不變。

 

　　非住宅物業包括工廈、商廈及商舖，按揭成數由五成調高至六成；以資產淨值為審查基礎的按揭成數上限，由四成升至五成，適用於住宅和非住宅物業。

 

　　另外，取消現時就主要收入來自香港以外地區的按揭貸款申請人，將所適用的按揭成數上限及「供款與入息比率」上限下調10個百分點的要求；同時取消現時按揭申請人因整體按揭成數超過金管局所容許的水平20個百分點時，將所適用的「供款與入息比率」上限下調5個百分點的要求。

 

1500萬元以下自住物業按保險最高八成

 

　　就金管局宣布放寬自住物業按揭成數，按揭證券公司宣布修訂按揭保險計劃，以協助需要置業自用的人士。經修訂後，價格1000萬元或以下的合資格物業，最高按揭保險成數維持在九成；價格1000萬元以上至1500萬元的合資格物業，最高按揭保險成數為八成或以按揭貸款上限900萬元計算的成數，以較高者為準。

 

　　至於價格介乎1500萬元以上至3000萬元的合資格物業，最高按揭保險成數為七成或以按揭貸款上限1,200萬港元計算的成數，以較高者為準。

 

按證公司為首置人士提供保費特惠

 

 

　　按證公司亦按揭保費作相關安排，由於銀行將可提供最高七成按揭，按保計劃會為銀行貸款七成按揭成數以上的部分提供保險，相關保費會比六成按揭成數以上的保險較低。

 

　　按證公司會為首次置業人士提供保費特惠，就價格為1500萬元或以下的物業，寬免按揭貸款在銀行最高按揭成數以上不多5%的受保範圍的保費。按證公司現時一般會為置業人士提供35%的保費折扣。

 

　　上述按保計劃修訂及保費新安排，將適用於2023年7月7日或以後簽訂臨時買賣合約的自住物業的相關按揭。

 

放寬物業按揭成數不會對港銀行體系造成風險

 

　　余偉文表示，局方決定調整物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，並指考慮到現時本港樓價在高位回落，利率環境改變對環球及本港經濟的影響等因素，認為現時有空間作出調整，相信不會對本港銀行體系造成風險。

 

　　他指出，今次是2009年金管局推出逆周期措施以來，首次放寬針對住宅物業的措施，認為即使推出修訂措施，香港銀行體系仍然有充裕緩衝，應對樓價一旦出現大幅調整的挑戰。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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