  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

內地延長救市措施惟樓市仍疲弱，內房股可以點部署？

11/07/2023

　　內房銷售復甦疲軟之際，人民銀行及國家金融監督管理總局昨日(10日)宣布，延長去年底公布的支持房地產融資政策的適用期限至明年年底，有分析指政策期限延長可緩解房企資金壓力，且料將有更多支持政策出台，內房股今日(11日)普遍造好，不過中指研究院近日發布報告指，下半年樓市恢復仍有波折，相信即使內房股價低殘，選股應要有所揀擇。

 

(越秀地產網頁截圖)

 

支持房市政策期限延至明年底　涉房企存量及配套融資

 

　　人民銀行發布通知，將去年發布的《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》(金融16條)部分措施適用期限延長至2024年12月31日。人行、國家金監總局有關負責人表示，政策延期涉及兩項內容。第一是對於房地產企業開發貸款、信託貸款等存量融資，在保證債權安全的前提下，鼓勵金融機構與房地產企業基於商業性原則自主協商，積極通過存量貸款展期、調整還款安排等方式予以支持，促進項目完工交付。2024年12月31日前到期的，可以允許超出原規定多展期1年，可不調整貸款分類，報送徵信系統的貸款分類與之保持一致。

 

　　另對於商業銀行按照《通知》要求，2024年12月31日前向專項借款支持項目發放的配套融資，在貸款期限內不下調風險分類；對債務新老劃斷後的承貸主體按照合格借款主體管理。對於新發放的配套融資形成不良的，相關機構和人員已盡職的，可予免責。而其他不涉及適用期限的政策長期有效。《通知》要求各金融機構應按照文件要求切實抓好落實，因城施策支持剛性和改善性住房需求，保持房地產融資合理適度，加大保交樓金融支持，推動行業風險市場化出清，促進房地產市場平穩健康發展。

 

分析：政策期限延長緩解房企資金壓力　料更多政策出台

 

　　分析認為，「金融16條」政策適用期限延長後料將緩解房地產開發企業的資金壓力，之前提出的房企貸款展期安排本只限於今年5月中之前到期的貸款，如今只要是今明兩年內到期的貸款都可以展期一年，給房企爭取更多時間。而為促進房地產市場平穩健康發展，後期更多支持政策有望出台。仲量聯行大中華區首席經濟學家及研究部總監龐溟認為，下階段應繼續落實改善優質房企資產負債表計劃，繼續帶動房地產行業的現金流狀況、投資活動、併購重組回到正常發展軌道，引導金融機構提供正常的金融支持，平穩、有序地加快房地產企業風險市場化出清。

 

　　招聯首席研究員董希淼建議，下一步應進一步優化房地產金融政策，延長房地產貸款集中度管理政策的過渡期；通過「三支箭」、政策性銀行專項借款等措施，加大對優質房地產企業流動性支持，繼續加大對保交樓項目專項支持；支持開發貸款、信託貸款等存量融資合理展期，因地制宜、因城施策加快調整優化住房信貸政策。

 

穆迪料受評內房未來12個月違約率回落　惟財力較弱內房仍有風險 

 

　　評級機構穆迪近日表示，營運及融資環境趨穩，將為內地房地產開發商的流動性狀況帶來支持，預測未來12個月受評級的內房企業違約率將自高位回落。不少財力較弱的開發商已經在過去兩年內違約，亦有部分開發商已將其大部分境外債券的期限延長至2024年6月以後。雖然經營環境及政府政策層面有所改善，但財力較弱的開發商獲益較少，此類開發商房地產銷售疲軟，融資渠道受限，而且未來12個月將有大量債務到期，仍將令其面臨較大的再融資和違約風險。

 

　　另彭博分析師發表報告，指多家基金公司於過去一個月賣出中資投機級地產債，據公開文件統計減持幅度約3.13億美元，目前資產管理公司對中資投機級地產債持倉為211億美元，是彭博於2021年11月追蹤該數據以來最低水平，資管公司減持的地產商債券主要來自旭輝(00884)、佳兆業(01638)和中國恒大(03333)。

 

中指院：百強房企6月銷售額按年跌29%　下半年市場恢復仍有波折

 

　　另方面，內房銷售增速放緩，中指研究院早前公布數據顯示，6月內地百強房企銷售額按年跌29.4%，經季節調整後按月跌19%；上半年百強房企銷售總額按年微增0.1%至3.57萬億人民幣。中指研究院上周發布報告指，當前購房者置業情緒仍受多個因素影響，其中居民收入預期偏弱、房價下跌預期較強、購房者對期房爛尾的擔心等依然是關鍵，這些因素能否好轉以及政策托底力度的大小直接影響著下半年房地產市場走勢，料下半年市場恢復仍有波折，不過，市場經歷大起大落後，預計未來兩年將逐漸回歸常態。

 

　　即使是國企央企，6月銷售也不太理想，其中華潤置地(01109)最新公布，6月銷售金額約269億人民幣，按年減少32.2%；今年首6個月累計銷售金額約1702.4億人民幣，按年增加40.6%。中國海外(00688)早前公布，6月合約物業銷售金額約331.99億人民幣，按年跌23.6%；今年首6個月累計合約物業銷售金額約1801.76億人民幣，按年升30.1%。越秀地產(00123)6月銷售金額約141.08億人民幣，同比降1.3%；今年首6個月累計銷售金額約836.27億人民幣，同比升約71%。

 

花旗：內房仍需限制選股　首選越地潤地龍湖

 

　　花旗上周發表研報指，近期在政策預期推動下內房股價有所反彈，但仍需限制選股，直到有更明確的消息為止。市場部分有關7至8月季節性銷售疲弱的憂慮可能得到緩解，但仍擔心更多重組計劃公布、宏觀數據疲弱、美元走強、上半年業績欠佳等。現時的估值反映市場對該板塊的權重較輕，偏好有充足的土地儲備下蓬勃發展或市場份額持續增加的房企，首選越秀地產、華潤置地(01109)和龍湖地產(00960)等。

 

陳鳳珠：內房銷售差難大升　惟可小注吸納國企央企揸長線

 

（陳鳳珠）

 

　　匯盈集團研究部主管陳鳳珠認為，內地將「金融16條」措施延長屬市場預期內，但應可紓緩內房融資壓力，確保現正進行的項目完工，有助「保交樓」，並令短期違約風險降低，不過內房賣樓表現不理想，難如以往將賣樓所得資金再用來投地發展，相關金融支持措施延長僅可「吊命」，除非樓市需求端有改善，否則料內房股價難大幅上升。雖然內房現價低殘，但只宜小注吸納國企央企例如中海外，因國企央企具資金實力，買家對其可正常交樓較有信心，不過買入後宜長線持有，待經濟好轉，就業率高企，買樓需求提升時，其銷售應可跑贏同業。

 

　　內房股今日普遍造好，其中6月銷售金額同比只降1.3%的越秀地產表現最好，半日升逾4%。融創中國(01918)早前公布本月26日聆訊尋求香港高等法院批准召開債權人重組會議，半日亦升近4%。

 

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

58.300

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.810

異動股

01919

中遠海控

7.740

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 58.350
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.800
  • 01919 中遠海控
  • 7.760
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 85.350
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 139.600
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 17.940
  • 目標︰$19.00
  • 03808 中國重汽
  • 16.940
  • 目標︰$18.00
  • 00008 電訊盈科
  • 3.980
  • 目標︰$4.50
  • 01138 中遠海能
  • 8.420
  • 目標︰$8.93
  • 02313 申洲國際
  • 79.500
  • 目標︰$85.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.700
  • 00700 騰訊控股
  • 333.400
  • 00388 香港交易所
  • 287.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.800
  • 00001 長和
  • 47.000
報章貼士
  • 02313 申洲國際
  • 79.500
  • 目標︰$100.00
  • 00288 萬洲國際
  • 4.080
  • 目標︰$4.90
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 139.600
  • 目標︰$175.00
熱炒概念股
即時重點新聞

11/07/2023 12:05  恒指半日升282點報18761，創科飆5%，申洲漲4.6

11/07/2023 12:05  《午市前瞻》美加息壓力漸減紓緩港股沽壓，普拉達有望染藍有得炒

11/07/2023 09:50  李家超:本月下旬率團到訪星馬及印尼，工商界領袖將隨團

11/07/2023 12:34  吉利汽車(175)夥母企及雷諾組合資，整合發動機及變速器業務

11/07/2023 11:10  《異動股》濠賭股飆永利升5.3%，澳門機場次季旅客量增58%

11/07/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１１﹒９８億元，買快手沽騰訊

11/07/2023 08:21  【大行炒Ｄ乜】高盛下調地產股目標，瑞信睇好網易

07/07/2023 18:08  《嚟緊炒Ｄ乜》耐世特築底成功，中線目標價９銀

11/07/2023 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８２７６，美元兌人幣軟報７﹒２１２５

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

李家超:樓宇安全是業主責任，政府負責監督及執法
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】轉軚撐瑞典入北約，俄斥埃爾多安「背後捅刀」
人氣文章

新聞>財經熱話

內地延長救市措施惟樓市仍疲弱，內房股可以點部署？
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

從被看衰到一統北美充電規格！Tesla充電站開放給對手任用，竟可創造千億美元商業價值？
人氣文章

立會透視鏡．馬天娜

建制派對區選投票率頭痛
人氣文章

娛樂情報

《靈戲逼人》成告別作？ 蔚雨芯專注美容生意強調靠自己
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

感情疏離的「假面婚姻」：無言以對、缺少親密生活，應該繼續若無其事維繫幸福假象？
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：邦瀚斯拍賣行現當代藝術部主管分享！當代藝術市場的吸引力、年輕藏家喜歡甚麼類型的作品、購藏藝術品的貼士！
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「一個人辭職的態度，與處理分手總有幾分相似」情場與職場，好來好往並不容易
健康好人生 Health Channel
人氣文章
從尊重繼而培育孩子的責任感
人氣文章
床事的滿足與焦慮：年紀漸大性慾下降？上床次數有標準嗎？
人氣文章
丈夫搭上年輕新歡，是遲來的真愛，還是誤被當作提款機的Sugar Daddy？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/07/2023 15:19
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/07/2023 15:19
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/07/2023 15:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/07/2023 14:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞11/07/2023
李家超:樓宇安全是業主責任，政府負責監督及執法
人氣文章FOCUS11/07/2023
【FOCUS】轉軚撐瑞典入北約，俄斥埃爾多安「背後捅刀」
人氣文章財經熱話11/07/2023
內地延長救市措施惟樓市仍疲弱，內房股可以點部署？
人氣文章財經熱話11/07/2023
【暑假相關股】攜程一度升逾3%，向上水位有幾多？
人氣文章香港政情11/07/2023
維持18個地方行政區，共選出88名地方選區議員
人氣文章財經熱話11/07/2023
《午市前瞻》美加息壓力漸減紓緩港股沽壓 普拉達有望染藍有得炒
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金