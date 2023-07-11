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《午市前瞻》美加息壓力漸減紓緩港股沽壓 普拉達有望染藍有得炒

11/07/2023

　　恒生指數半日報18761，升282點或1.5%，主板成交429.14億元。恒生中國企業指數報6329，升94點或1.5%。恒生科技指數報4026，升81點或2.1%。


　　恒指三大成交股份依次為阿里(09988)、騰訊(00700)及建行(00939);阿里收報88.65元，升1.65元或1.9%，成交22.7億元;騰訊收報334元，升5.2元或1.6%，成交15.65億元;建行收報4.39元，升0.01元或0.2%，成交6.89億元。國指三大成交股份依次為阿里、騰訊及建行。科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及美團(03690);美團收報123.2元，升2.1元或1.7%，成交6.54億元。

 

(新秀麗網頁截圖)

 

黃偉康：螞蟻整改告一段落有利大市

 

 　　港股窄幅上落，今早高開191後一度收窄，之後升幅再次擴大至超過300點，但大市半日成交不足500億元。資深財經分析師黃偉康向《經濟通通訊社》表示，即使本周內美國即將公布通脹數據，但現時美股與港股相關性不大，預計對港股直接影響較低。但他估計，聯儲局再加息一次的機會仍然較大，屆時亦會一定程度令資金流出港股，但因為市場憧憬聯儲局加息周期接近尾聲，市場憂慮亦相對減少，對港股影響亦然。


　　黃偉康又提到，中證監對螞蟻判罰塵埃落定，市場對科網企業監管的心理壓力減輕，科技股有望受支持，受阿里(09988)股價表現回穩帶動，恒指有望先重上19000。

 

染藍普拉達大熱  新秀麗黑馬


　　恒生指數公司落實容許主要上市外國公司納入恒指及科指，將於11月開始納內選股範圍，初期每隻股份所佔的指數比重不會多於4%，整體外國公司股份都不會佔指數比重多於10%。黃偉康指，預期普拉達(01913)及新秀麗(01910)兩間外國公司都會成為染藍大熱，當中尤以前者最大機會，故股價亦已連升3日累升10%，預計短期內仍有上升空間，可望收復今年高位約62.7元水平。但他提到，全球經濟環境轉淡，奢侈品需求降低，同業LVMH業績表現亦不似預期，市場或會擔心其業績有可能受壓。


　　至於黑馬新秀麗，今日股價剛剛突破23元阻力，預計將繼有上升空間，但因市場普遍傾向押注普拉達，新秀麗升至25.85元年內高位會有一定阻力。

 

新秀麗股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

普拉達股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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