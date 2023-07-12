通脹進一步減速，美股承接升勢，標普突破4400點

美國即將於周三(12日)公布的CPI數據料將進一步顯示通脹減速，美股周二(11日)承接本周升勢，道指再漲近320點，標普500更突破4400點。



道指上漲317.02點，或1%，報34261.42點。標普漲29.73點，或0.7%，收於4439.26點。納指漲75.22點，或0.6%，報13760.7點。動視暴雪飆升10%，因為微軟對該公司總值690億美元的收購交易周二取得重大進展。



日圓升至近1個月高位



美元走弱，美匯指數下跌0.3%，至101.67，是2個月低位。美元兌日圓下跌0.7%，至140.35，為6月16日以來最低。加拿大央行周三公布利率決策之前，美元兌加元下跌0.4%，至1.3234。英鎊兌美元上漲0.5%，至1.2931。



紐約期金漲6.1美元，或0.3%，報每盎司1937.1美元。俄羅斯原油產量下降，紐約期油上漲1.84美元，報每桶74.83美元。布蘭特期油上漲1.71美元，報每桶79.40美元。

撰文：經濟通市場國金組

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情