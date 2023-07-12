《午市前瞻》港股塘水滾塘魚難大升 中芯19元吼 ASM有得升

恒生指數半日報18875，升215點或1.2%，主板成交472.58億元。恒生中國企業指數報6396，升101點或1.6%。恒生科技指數報4101，升98點或2.5%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報339.8元，升6元或1.8%，成交29.62億元；阿里收報90.4元，升1.65元或1.9%，成交23.02億元；美團收報127.3元，升5.3元或4.3%，成交15.77億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

(ASMPT網頁截圖)

溫鋼城：市場憂慮次季經濟差 企業發盈警



美國公布6月份CPI前夕，美股繼續炒高，港股跟隨升超過200點，重上10天線水平。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，雖然恒指連升第三日，但成交額低迷，上兩日亦以淨流出為主，若繼續維持淨流出，即使升市亦對港股無幫助。他又提到，外資普遍對港股興趣不大，因亞洲區其他股市如日本、印度等都跑贏港股；憂慮中國經濟環境下，資金入市意欲都不大，塘水滾塘魚之下，難有很大升幅。



他指，目前恒指升抵18800水平已有一定阻力，本月初恒指高見19449後受阻，當時該位為50天線所在，故即使現時有力向上突破，市場擔心業績期將至，第二季經濟弱勢或令更多企業發盈警，故料恒指升至現時50天線約19300會再受阻。

歐盟晶片法對內地影響不大



歐盟最新通過晶片法案，批准為半導體研究項目提供80億歐元的公共資金補貼，疊加137億歐元的私營部門資金，整個晶片法案投入總金額達到220億歐元。溫鋼城指歐盟強化晶片供應鏈合理不過，因晶片嚴重短缺，眼見美國利用晶片作為談判籌碼，趁晶片開發成本較之前降低，積極加大研發亦合理。



但他指，相關消息對內地晶片企業影響不大，因中芯(00981)及華虹(01347)等依賴內地市場都已經可以，故現時中芯受消息影響回落，至19元水平亦可以考慮入手，因為5月及6月時多次回落至19元後都見反彈，初步目標看月初高位約19.5元，最樂觀可見6月高位23元，但要留意目前市場預期中芯盈利倒退，要留意回吐風險。



至於主營晶片生產儀器的ASMPT(00522)，溫鋼城指其股價走勢較好，早前受惠荷蘭限制光刻機巨頭阿斯麥對華出口，市場憧憬ASMPT生意額有望提升，炒起股價。目前股價於85元有較大阻力，但預計一段時間後有機會突破，現時未偏離20天線太多亦可考慮部署。

ASMPT股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

中芯股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

華虹股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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