【虛幣世界】比特幣投資者無視通脹，比特幣穩定3萬美元

有分析指，比特幣投資者對通脹數據不感到擔憂，目前比特幣維持於30000美元左右，過去24小時下跌不足1個百份點。



6月份消費者價格上漲0.2%，超出預期的0.3%，排除波動較大的食品和能源價格的核心通脹率，也超出了預期，上漲4.8%而市場普遍預期為5%；美國總體通脹率目前為3%，而2022年6月為9.1%。從邏輯上講，樂觀的通脹消息應該會立即推動比特幣走高，但儘管波動性飆升，但價格卻下跌了。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報30388.15元，升0.03%(24小時比較．下同)；以太幣現報1872.93元，升0.06%；艾達幣報0.2874元，跌0.55%；瑞波幣報0.4714元，升0.09%。



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