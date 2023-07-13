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【存款保障】存保會：建議存保額由50萬元提升至80萬元

13/07/2023

　　香港存款保障委員會周四（13日）發出公眾諮詢文件，就存款保障計劃提出多項優化建議。優化存保計劃的具體政策建議包括將保障額由現時的50萬元提高至80萬元，這水平不但追上累積通脹，實質保障額還提升了21%；令更多銀行存戶獲得全額保障，比率由現時的89%提高至92%；符合國際標準；及相關成本可維持在可控水平。
　

 

（Brendan攝）

 

將向存保計劃成員收取建立期徵費

 

　　存保會指，在供款機制方面，為應付較高的保障額，將向存保計劃成員再次收取建立期徵費，而建立期徵費率維持不變。而於銀行合併時，為受影響的存戶提供6個月的額外存款保障；要求存保計劃成員在其數碼渠道展示計劃成員標誌，並簡化私人銀行客戶有關不受保障存款的負面披露規定。

 

是次檢討非因其他地區銀行事件所引發

 

　　存保會表示，這次檢討是存保會定期檢討工作之一，而非因早前其他地區的銀行事件所引發。這次檢討結果顯示，存保計劃多方面都符合國際標準。然而，計劃在若干範疇仍可更臻完善，其中包括保障額、供款機制、銀行合併時的存款保障安排、及申述機制就展示存保計劃成員標誌及負面披露的規定。

 

　　存保會又提及，為期三個月的諮詢今日展開，公眾和各界人士可於2023年10月12日或之前向存保會提交意見。

 

存保會何漢傑：料新保障額將於2025年初生效

 

（資料圖片）

 

　　香港存款保障委員會總裁何漢傑表示，存款保障是金融安全網的重要組件之一，協助維持金融穩定，而早前一些歐美銀行倒閉事件對香港影響有限，本港銀行體系維持穩健，資本和流動性緩衝充裕，而且自存保計劃自2006年啟動以來，香港並無銀行倒閉。

 

獲全額保障存戶比率提高至92.2%

 

　　對於存保會建議保障額由現時的50萬元提高至80萬元，他指出，上述建議有助更多存戶獲全額保障，獲全額保障存戶比率將由88.6%提高至92.2%，而保障額相對人均本地生產總值的百分比由現時的129%提高至206%，接近其他主要經濟體的中位數，因應受保障存款總額增加，業界的每年供款平均增加26%，假設新保障額於2025年初生效，預計需時3年，即2027年，達到新的基金目標金額，即82億元。

 

　　何漢傑預計，銀行年度供款由現時5.8億元，增加26%至約7.3億元，當局每年向銀行多收1.4億至1.5億元。他指銀行是商業機構，將會因應情況考慮是否將成本轉嫁予客戶。

 

若存保額升至100萬 成本將大幅增加

 

　　對於有人建議上調存保額至100萬元，香港存款保障委員會主席劉燕卿表示，是次建議上調存保額至80萬元，當中考慮到一籃子因素，包括通脹、是否符合國際標準及存款增長等因素，若存保額提升至100萬元，相關成本會大幅增加，成本效益不成比例。

 

受保障存款總額增26%至3.3萬億元

 

　　劉燕卿提及，在現時50萬元的保障額下，約2040萬名存戶獲全額額保障，佔存戶總數89%。如將保障額提高至80萬元，獲全額保障的存戶數字將增加約83萬至2123萬，佔存戶總數的92%。而受保障存款總額亦會由約2.6萬億元，增加26%至約3.3萬億元，佔銀行體系總存款的25%。

 

　　何漢傑表示，有就是次舉措與銀行進行溝通，而銀行初步反應正面，有信心得到銀行支持，而對於結構性存款及五年定存，存保會仍建議不納入存款保障範圍，因前者經濟特質比較相似於投資產品，佔整體存款比率非常低，而後者的客戶人數較少。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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