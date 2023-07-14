中銀料銀債吸引30萬人認購，籲申購25-30手

金管局宣布發行第8批銀色債券，目標發行額500億元，可視乎市場情況，提高到最多550億元；保底息率由4厘上調到5厘。中銀香港(02388)個人數字金融產品部副總經理周國昌認為，今次發行時機恰到好處，因銀行業的半年結剛剛過去，香港銀行同業拆息(HIBOR)較6月時回落，銀行提供的定期存款息率也有所下降，相信銀債5厘的保底息率具吸引力。



周國昌預計，今次銀債發行將吸引30萬名合資格投資者認購，平均每人申購20手，相信超額認購機會較大。由於銀債按循環機制配發，建議流動性充裕的投資者可申購25-30手。他又提到，去年透過網上銀行或手機銀行申購銀債的比例達40%，相信這一比例會持續增加，但中銀香港的180家分行亦會設特快專櫃，協助有需要的長者認購。



滙豐銀行大中華市場外匯固收交易部主管黃子卓指出，合資格投資者應根據個人財政和取向作申購部署，認為銀債「可攻可守」且回報穩定，市場上類似產品不多，屬高質量的投資產品。

撰文：經濟通採訪組

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