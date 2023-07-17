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平安好醫生：有望提前達致收支平衡，繼續深化B+C客戶端戰略

17/07/2023

　　平安好醫生(01833)上市逾5年，主打一站式醫療管理，包括向C端客戶提供會員式家庭醫生、線上診所有等服務，向B端客戶提供企業健康管理，為企業員工定制體檢套餐等。

 

平安好醫生管理層由左至右依次為高級副總裁陳琳、董事長兼首席執行官方蔚豪、資深副總裁兼首席財務官臧珞琦及平安健康(檢測)中心總經理楊曉燕。

 

　　董事會主席兼首席執行官方蔚豪出席廣州媒體醫旅活動時表示，公司過往以C端客戶為目標，現時則採取B+C端戰略方向，主攻B端客戶。他指，從2021下半年開始，公司進一步深化2.0戰略布局，目前處於深化期，發展進度符合管理層預期，料半年至一年後會進入騰飛期；他暫維持公司2025年錄得收支平衡的目標，並指有望可提前達標。

 

公司進入良性發展軌道

 

　　方蔚豪指，公司的產品開發階段已完成，亦在試驗期「修剪枯枝」，摒棄一些與公司新戰略不符、增長速度不吸引的產品。目前公司目標是要在銷售端加大投入，希望讓市場更了解公司提供的服務和產品，因此公司在國內不同的重點省份均設立銷售團隊。他表示，會以正在排定的項目及待簽的客戶數量作為衡量績效的標準。

 

董事會主席兼首席執行官方蔚豪指，有望可於2025年前，提早完成收支平衡的目標。

 

企業客戶需求提高

 

　　公司近年主攻B端、即企業客戶，為員工制定個性化的體檢套餐、協助企業掌握員工的健康情況。方蔚豪表示，企業健康市場要「從頭著手」，即從央國企、大型外企及金融機構開始做起。他指企業關注員工醫療健康需要，是「花小錢、辦大事」，提高員工對公司的認可及留存度。

 

　　另外，當企業員工接觸過平安好醫生提供的服務後，亦可將其轉化為C端客戶，甚至升級為其家人購買產品及加入成為會員；方蔚豪相信這將會是第二層增長曲線。

 

　　高級副總裁陳琳補充，平安好醫生為企業客戶定制的體檢套餐針對國內的團檢痛點，包括在公營機構排期時間長、檢查內容千篇一律，以及員工滿意度低等。她指，過往套餐的人均價格為600至700元人民幣，目前已提高至900元人民幣，反映企業為員工健康的投入增加。

 

公司會利用母企中國平安旗下的資源，包括多間體檢中心，圖中一間位於廣洲越秀區。

 

善用集團生態圈資源

 

　　公司作為平安集團一份子，有部分客戶是由中國平安(02318)的保險客戶轉化而來，即F端客戶。方蔚豪認為，這是一個快速進入市場的渠道，而來自外來渠道的客戶佔比亦不斷在增加。另外，公司亦善用集團資源，例如集團旗下的11間體檢中心，為高端客戶進行身體檢查，中心配備多種儀器，包括業界領先型號的PET/MR、PET/CT、3.0T磁力共振等影像設備。

 

體檢中心配備多種儀器，包括PET/MR、PET/CT、3.0T磁力共振等影像設備。公司指，近年內地的企業均開始重視員工健康。

 

料今年B端客戶增長至少40%

 

　　資深副總裁兼首席財務官臧珞琦指，公司在2022年初開始調整收入模式，將更多淨利投放在戰略協同性較高、增速較快、毛利率高的健康醫療服務。去年醫療服務和健康管理服務的收入佔整體逾50%，她相信兩者的收入佔比長遠可繼續上升。

 

　　她又指，F端客戶是收入的基石，客戶滲透率為15%，隨著人壽保險和健康保險回復增長，F端客戶預期未來保持穩定增長。而目前B端客戶數目為978個，預期未來錄得理想增長；她亦對毛利率維持增長有信心。

撰文：經濟通記者史寒冰

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