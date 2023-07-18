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【收市短打】港股瀉近400點再陷整固；李振豪：仍憧憬中央出招撐經濟，市場態度審慎樂觀（有片）

18/07/2023

嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪

 

　　港股五連升後終於斷纜，昨日（17日）因風暴影響全日停市，內地公布第二季經濟數據差過預期，加上內地股市下跌，上證指數低收11點，連跌兩日，失守3200點。恒指低開89點後，跌勢隨即轉急，曾經失守19000點，低見18979點，收市仍跌398點，報19015點，全日成交略增至950.5億元。李振豪認為，市場對於內地經濟數據不似預期已反映在股市表現上，反應較為平淡，現階段反而更憧憬會有刺激經濟措施出台，需要時間等待。另一方面，美國國務卿布林肯星期一與美國多間晶片製造的行政總裁會面，直接聽取這些公司如何看待供應鏈問題以及他們在中國的業務。加上有消息指，美國政府限制美企投資中國的計畫，範圍將縮小並聚焦於尖端技術的新投資，而政策最快在明年實施。李振豪指，有新進展對於市場而言是好消息，因為清楚列明投資規例，變相「開綠燈」，相信對於港股有指標性影響。

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=ZKMnRgQn94o

 

 

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