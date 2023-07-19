  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》內地料難大興基建撐經濟 國潮效應減退體品股前景窄

19/07/2023

　　恒生指數半日報18782，跌233點或1.2%，主板成交549.5億元。恒生中國企業指數報6316，跌83點或1.3%。恒生科技指數報4058，跌70點或1.7%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690);騰訊收報329.2元，跌7.2元或2.1%，成交37.39億元;阿里收報88.85元，跌0.85元或0.9%，成交17.89億元;美團收報126元，跌3.1元或2.4%，成交12.37億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(安踏體育網頁截圖)

 

曾永堅：中央經濟工作會議後續關鍵

 

　　恒指上周五觸及18500後連跌兩日，今日再度下試18800支持，半日最多跌近300點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指近期維持上落市格局，資金流向並未改變，故連跌兩日亦是由於上落市的技術修正。昨日美股表現強勢，港股則仍要跌，他解釋主要因為市場看淡內地經濟前景，內房風險消除之前，也難以令投資者恢復信心，股市亦難以擺脫反覆下跌的走勢。


　　曾永堅分析指，市場憧憬內地或會大興基建刺激經濟，但現時內地各地方政府都面對巨大財政壓力，難以複製2009年時的基建撐經濟方法。他又提到，目前內地樓市氣氛低微，主因消費信心下降，大興基建都並非解決方法。因此，他認為恒指短期會在18300至19300區間上落，若7月中央經濟工作會議後推出的措施不及預期，恒指有機會要下試今低位18044。

 

內房危機影響消費信心


　　安踏(02020)公布，今年第二季安踏品牌產品零售額按年錄得高單位數增長，上半年則錄得中單位數增長，但股價今日不升反跌，其餘體育用品股同步受挫。曾永堅指，自第二季起，國際體育用品品牌如Nike、Adidas等在內地的銷售額正恢復增長，反映過去兩年的國潮效應已逐步消退，來自國際品牌的競爭壓力繼續有增無減，變相安踏、李寧(02331)等就會有增長壓力。加上內地消費信心仍未恢復，近期消費力弱已由高端品項擴大至非必須消費品，故安踏業績勢必受到挑戰。


　　亞運將至，但曾永堅認為難以再次提升國潮效應，屆時或有短線利好反彈，但利好作用難以維持，故現時不建議撈底體品股。

 

安踏體育股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

李寧股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

56.200

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.800

異動股

01919

中遠海控

7.980

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 56.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.800
  • 01919 中遠海控
  • 7.980
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 80.700
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 139.200
股份推介
  • 00598 中國外運
  • 2.760
  • 目標︰$3.10
  • 00921 海信家電
  • 20.000
  • 目標︰$21.00
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 11.780
  • 目標︰$12.94
  • 01211 比亞迪股份
  • 264.200
  • 目標︰$285.00
  • 08178 中國信息科技
  • 2.890
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 329.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.850
  • 00005 滙豐控股
  • 63.000
  • 00001 長和
  • 46.850
  • 00939 建設銀行
  • 4.280
報章貼士
  • 00992 聯想集團
  • 8.500
  • 目標︰--
  • 00751 創維集團
  • 3.420
  • 目標︰--
  • 01112 Ｈ＆Ｈ國際控股
  • 9.910
  • 目標︰$11.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/07/2023 12:10  恒指跌233點報18782，東方海外升2%，信義光能跌逾5%

19/07/2023 12:08  《午市前瞻》內地料難大興基建撐經濟，國潮效應減退體品股前景窄

19/07/2023 11:49  【外圍經濟】馬克龍抨擊歐盟聘請美國人擔任首席競爭經濟學家

19/07/2023 10:39  【外圍經濟】摩通：美國政治分裂及新冷戰均會威脅美元地位

19/07/2023 08:08  【國際要聞】半島局勢升溫，朝鮮射2枚導彈，美軍越過三八線變節

19/07/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒７６億元，買小鵬沽騰訊

19/07/2023 08:26  【大行炒Ｄ乜】高盛跟進內需消費股；麥格理削永達目標價三成七

19/07/2023 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８０９７，一周拆息較上日飆至４﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

文憑試4狀元來自皇仁德望及聖保羅男女中學
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》內地料難大興基建撐經濟 國潮效應減退體品股前景窄
人氣文章

新聞>財經熱話

【體品齊挫】李寧、安踏齊挫，價殘都未夠鐘買貨？
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】經濟訊號續混亂，美國衰退似遠還近
人氣文章

Shopping What’s On

消委會測試 | 10款電壓力煲大比拼！8款煮紅豆沙未全熟！$898北極牌拍得住$3,088法國特福！邊款烹調表現最好？最慳電易用？（即睇詳細評分）
人氣文章

鬆一鬆．通通

【無奇不有】盤點5個設計超級瞎的商品 ！#5. 讓買了瑕疵洋裝的苦主差點被瘋狂摸屁股的衣服！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

古堡前的白襯衫與牛仔褲：Valentino 2023／2024高訂時裝秀「化繁為簡」，重新定義為何高訂！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

是誰讓我們那麼清楚張致恒？是雯雯
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

My Skin But Better：如母胎美肌般的底妝法？私心推薦3款好用MSBB妝物！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中大花5年研究巢組織冷凍保存技術！助患癌女性保存生育能力
人氣文章
Anti-nutrients：燕麥會導致貧血和營養不良？營養師拆解3個關於燕麥的誤解！植酸是甚麼？真的那麼可怕？
人氣文章
「消失」的流感
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/07/2023 12:36
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/07/2023 12:36
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/07/2023 12:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/07/2023 12:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港要聞19/07/2023
文憑試4狀元來自皇仁德望及聖保羅男女中學
人氣文章財經熱話19/07/2023
《午市前瞻》內地料難大興基建撐經濟 國潮效應減退體品股前景窄
人氣文章財經熱話19/07/2023
【體品齊挫】李寧、安踏齊挫，價殘都未夠鐘買貨？
人氣文章大行報告19/07/2023
【大行炒D乜】內需股點揀好？一click就知道
人氣文章國際動態19/07/2023
半島局勢升溫，朝鮮射2枚導彈，美軍越過三八線變節
人氣文章90後投資達人 - 朱公子19/07/2023
貝萊特現貨ETF撤回申請，現貨ETF還能夠推動下一個牛市的發展嗎？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金