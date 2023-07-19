《午市前瞻》內地料難大興基建撐經濟 國潮效應減退體品股前景窄

恒生指數半日報18782，跌233點或1.2%，主板成交549.5億元。恒生中國企業指數報6316，跌83點或1.3%。恒生科技指數報4058，跌70點或1.7%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690);騰訊收報329.2元，跌7.2元或2.1%，成交37.39億元;阿里收報88.85元，跌0.85元或0.9%，成交17.89億元;美團收報126元，跌3.1元或2.4%，成交12.37億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

(安踏體育網頁截圖)

曾永堅：中央經濟工作會議後續關鍵

恒指上周五觸及18500後連跌兩日，今日再度下試18800支持，半日最多跌近300點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指近期維持上落市格局，資金流向並未改變，故連跌兩日亦是由於上落市的技術修正。昨日美股表現強勢，港股則仍要跌，他解釋主要因為市場看淡內地經濟前景，內房風險消除之前，也難以令投資者恢復信心，股市亦難以擺脫反覆下跌的走勢。



曾永堅分析指，市場憧憬內地或會大興基建刺激經濟，但現時內地各地方政府都面對巨大財政壓力，難以複製2009年時的基建撐經濟方法。他又提到，目前內地樓市氣氛低微，主因消費信心下降，大興基建都並非解決方法。因此，他認為恒指短期會在18300至19300區間上落，若7月中央經濟工作會議後推出的措施不及預期，恒指有機會要下試今低位18044。



內房危機影響消費信心



安踏(02020)公布，今年第二季安踏品牌產品零售額按年錄得高單位數增長，上半年則錄得中單位數增長，但股價今日不升反跌，其餘體育用品股同步受挫。曾永堅指，自第二季起，國際體育用品品牌如Nike、Adidas等在內地的銷售額正恢復增長，反映過去兩年的國潮效應已逐步消退，來自國際品牌的競爭壓力繼續有增無減，變相安踏、李寧(02331)等就會有增長壓力。加上內地消費信心仍未恢復，近期消費力弱已由高端品項擴大至非必須消費品，故安踏業績勢必受到挑戰。



亞運將至，但曾永堅認為難以再次提升國潮效應，屆時或有短線利好反彈，但利好作用難以維持，故現時不建議撈底體品股。



安踏體育股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

李寧股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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