金沙季績符預期獲唱好，澳門6月旅客量飆升，濠賭股不升反跌應該點部署？

金沙中國(01928)公布業績，按年扭虧為盈，經調整物業EBITDA轉賺5.4億美元，大行指符合預期，瑞信更列其為行業首選，予目標價43元。另澳門公布6月入境旅客共約221萬人次，按年飆升4.8倍。不過，金沙及其他濠賭股今日反而下跌，可能因上述消息已在市場預期內，故借勢消化之前升幅，往後可如何部署？哪隻股份最值得吸納？

（金沙中國網頁截圖）

金沙次季經調整物業EBITDA轉賺5.4億美元

金沙中國控股股東Las Vegas Sands公布截至今年6月底止第二季業績，當中包括金沙中國財務表現。根據美國公認會計原則，金沙中國次季淨收益總額16.2億美元，按年增加3.4倍；經調整物業EBITDA(除息、稅、折舊、攤銷前盈利)為5.41億美元，上年同期經調整物業EBITDA虧損則為1.1億美元；淨利1.87億美元，而上年同期淨虧損4.22億美元。

LVS主席兼行政總裁Robert G. Goldstein表示，樂見澳門及新加坡兩地的旅遊及旅遊消費的強勁復甦於季內持續推進，期待今年餘下時間及未來年度迎接更多賓客再次到訪集團物業。於澳門，集團很高興見到所有博彩及非博彩業務分部正呈現持續復甦，熱切期待繼續投資的機會，以提升澳門對區內旅客包括訪澳外國遊客的吸引力。集團的財政實力能支持在澳門及新加坡兩地的持續投資及資本開支項目。

瑞銀：金沙季績符預期 瑞信：仍是行業首選予目標價43元



瑞銀發表報告指，金沙次季澳門物業EBITDA達5.41億美元，調整後物業EBITDA按季升38%至5.3億美元，達致2019年水平的71%，大致符合市場預期，惟較該行預期低5%，其中中場博彩總收入按季升28%，符合該行預期，並回到2019年水平的85%。管理層料第二季業務趨勢加速，對比前兩個月，6月中場及貴賓廳轉碼數分別錄得15%及10%的增長。金沙在次季開設1.07萬間酒店房間，第三季則擴大至1.2萬間，正好趕上應付夏季旺季。另公司公布倫敦人第二期投資額為10億美元，包括翻新喜來登酒店和康萊德酒店、帕西菲卡賭場和其他非博彩設施，於今年11月起施工，並料在2026年完成。截至次季，公司持有現金總額為12億美元，淨債務按季下跌至77億美元，維持目標價34.2元及「買入」評級。

瑞信表示，金沙次季業績符預期，經調整物業EBITDA恢復至5.41億美元，即2019年水平的71%，相比第一季的46%提高。第二季賭收按季增長32%，達到2019年水平的74%。隨著酒店房間量持續增加，管理層對復甦前景和市場份額提升仍持正面態度。預計股價會受夏季假期高峰支持，酒店預訂到目前為止一直很穩定。中期而言，隨著酒店房間量和旅遊套餐增加，金沙應會繼續贏得市場份額，仍是行業首選，評級「跑贏大市」，目標價43元。另富瑞將金沙目標價由35元升至41元，維持「買入」評級。

麥格理：料澳門第四季中場賭收回到疫前水平 首選銀娛金沙



另麥格理近日發表報告，指展開對澳門博彩業的覆蓋，並予正面看法，相信旅遊業是所有消費子行業中，唯一可持續復甦的領域，重申澳門博彩業是大中華區內具吸引力的非必需消費行業，具有獨特的增長動力，對金沙、銀娛(00027)、永利澳門(01128)、美高梅(02282)及新濠博亞首次給予「跑贏大市」評級，當中列銀娛及金沙為首選，看好兩間公司擁有的酒店房間數較多，目標價分別為80.4元及42.9元。不過，考慮到衛星賭場的知名度較低及新特許期內賭枱減少，對澳博(00880)給予「中性」評級，目標價3.6元。



麥格理又指，今年上半年澳門中場博彩收入已恢復至2019年同期約54%，預計至第四季可完全復甦至2019年水平，在當局政策支持下相信非博彩業務將加快發展，令營運商博彩收入貢獻將由今年約83%降低。

澳門6月入境旅客221萬人次 按年增4.8倍按月跌0.2%

此外，澳門統計暨普查局資料顯示，今年6月入境旅客共220.97萬人次，按年增加4.8倍，與5月比較微跌0.2%。留宿旅客116.38萬人次，不過夜旅客104.59萬人次，按年分別增加5.4倍及4.2倍。旅客平均逗留時間為1.3日，按年上升0.2日。按客源分析，中國內地旅客按年增加3.3倍至144.49萬人次，其中個人遊旅客79.36萬人次上升4.9倍；香港旅客60.17萬人次，台灣地區旅客4.3萬人次，按年分別增加14.5倍及7.3倍。



另澳門今年上半年入境旅客共1164.59萬人次，按年上升2.4倍；留宿旅客606.78萬人次，不過夜旅客557.81萬人次，分別增加3.7倍及1.6倍。旅客平均逗留1.3日，按年上升0.1日。

林家亨：賭股難復疫前盈利要消化升幅 銀娛可候低吸納



（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，今時今日賭股業績不能與以往相比，市盈率也不能根據以往作預期。之前澳門賭業發生很多事情令貴賓廳收入大減，相關收入很難回到2019年疫情前水平，唯有靠公眾枱大廳收入，但大廳收入有限。就算以後再無疫情，相信賭枱收入增幅都會放緩，料博企要恢復疫情前盈利，可能要等5至10年，賭股短期要消化一下之前累積的升幅。

至於想買賭股可吼哪一隻？林家亨指，早於2014至2016年公司CEO已提出發展非博彩業務，反觀金沙遲至3、4年前才洞悉此中機會。事實上，銀娛是唯一可買的賭股，其股價自2020年1月31日疫情爆發前至今仍可升4%，其餘賭股跌9至58%不等，而2011年至今銀娛累升197%，亦跑贏同業。銀娛債務比率也最健康，債務/資產比率僅9.9%，金沙則達96%，永利及美高梅都逾100%，就算疫情重臨封關兩三年，銀娛仍有大量現金，不會倒閉。買賣策略上，因五一黃金周及七一回歸等已過，離十一國慶又較遠，乏炒作借口，而銀娛現價接近保歷加通道頂線，不宜追入，可候低吸納，兩星期前其股價也曾插穿保歷加通道底線，跌至49元。

溫傑：濠賭股業績料續改善 銀娛回至50元可吸上望55元

（溫傑）

另凱基亞洲投資策略部主管溫傑於《hot talk 1點鐘》節目指，市場已料金沙第二季可轉虧為盈，事實上由去年12月開始通關復常，賭客重臨對濠賭股有很大幫助，往後業績料進一步改善。至於澳門6月入境旅客人次按月跌0.2%不出奇，因歷來6月無論賭收及旅客量都偏低，7及8月都偏高，此為周期性情況，惟要留意，整體數字雖漸入佳境，但難以按年比較，因去年受疫情影響，按年升幾倍正常。股份方面可吼銀娛，回至約50元就很吸引，博升至55元可賺10%。

金沙今日收市跌1.78%報27.65元，銀娛跌0.47%報53.55元，永利澳門跌1.05%報7.52元，美高梅(02282)跌1%報9.9元，新濠(00200)跌1.69%報7.56元，澳博跌0.89%報3.35元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此





另外，凱基亞洲投資策略部主管溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評金沙及港股大市，立即重溫





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