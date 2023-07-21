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《午市前瞻》市況維持膠著 滙控65元可部分獲利 餘下等派息

21/07/2023

恒生指數半日報19064，升136點或0.7%，主板成交448.5億元。恒生中國企業指數報6413，升49點或0.8%。恒生科技指數報4107，升44點或1.1%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報334.6元，升1.8元或0.5%，成交19.48億元；阿里收報90.85元，升1.35元或1.5%，成交12.76億元；美團收報128元，升1.3元或1%，成交10.2億元。國指三大成交股份依次為商湯(00020)、騰訊及阿里；商湯收報1.77元，升0.08元或4.7%，成交24.83億元。科指三大成交股份依次為商湯、騰訊及阿里。

 

(香港豐銀行網頁截圖)

　　
李偉傑：中央會議前料18500至19500上落


　　大市繼續膠著狀態，今早恒指曾升超過200點，惜50天線前再遇阻力。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，港股近期未能擺脫上落市格局，整體上仍觀望月底中央經濟工作會議前後或有扶持經濟措施消息，預期恒指維持18500至19500間1000點上落，短期內50天線亦有一定阻力，料今日午市仍會牛皮膠著。


滙控65元料有獲利盤出現


　　滙控(00005)將於8月初公布業績，市場憧憬將會派發中期息，此前資金投放意欲強勁，股價至今連升第七日，再創逾5年高。李偉傑滙控近期已跑贏大市兼跑贏同業，因滙控近期回購積極及市場憧憬派息，已非單純炒息差，故帶動股價持續突破高位。他指，滙控即將公布業績，市場憧憬滙控早前出售加拿大業務後或會派發特別股息，但料短期於65元心理關口或會有一定獲利盤湧出，料到65至66元有較大阻力。


　　他建議低位持貨者可考慮於65元作部分獲利，留下一部分持貨作收息部署，因滙控近期派息方面回歸「正常」，留一半貨作收息，另一半獲利後待股價回調後再入手。

 

恒生可挑戰117元  惟不宜期待派息


　　恒生(00011)將與滙控於相近時間公布業績，股價早於6月下旬至本月上旬回調，但昨日起大幅回升，今日接連突破111.5元阻力及100天線。李偉傑指恒生早前多次業績都未見驚喜，估計今次亦難有太大突破，雖然近期派息亦有所增加，但整體息率並不吸引，預期息率只有5.5厘，接近與銀債相同，故難吸引資金投放。但由於現價估值較平，挑戰250天線約117元亦不無可能，但不看好有進一步突破。

 

滙控股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

恒生銀行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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