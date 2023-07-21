《嚟緊炒D乜》微創醫療圓底回升現突破，中線有望見27銀

微創醫療(00853)主要於內地從事醫療器械之開發、製造及銷售業務。集團主要專注於治療血管疾病及病變的微創介入產品。

（微創醫療網頁截圖）



除Firebird系列產品外，集團還供應其他血管支架，用於治療身體其他部位的血管疾病及失調，如胸腔段大動脈覆膜(TAA)支架和腹腔段大動脈覆膜(AAA)支架系列產品(即Hercules和Aegis)，為外周覆蓋有膜或纖維的金屬支架，可構造一個人造血管壁，以緩解動脈瘤所產生的壓力。集團亦銷售極其細小的顱內支架、用於促進腦血管血液流量的靈活支架以及外科手術中使用的覆膜支架。



上周三(12日)，微創醫療公布，持有46.34%股份的心脈醫療科技(滬:688016)預計截至6月30日止中期淨利潤約2.69億至2.79億人仔，比2022年同期增加約25%至30%，預計營業收入5.96億至6.33億人仔，比2022年同期增加約30%至38%。



微創醫療指，心脈醫療科技收入和利潤增長主因春節後全國醫院院內手術量隨就診秩序恢復而快速恢復，心脈醫療科技各主要產品需求旺盛，且加大市場推廣力度，而新上市產品Fontus分支型術中支架系統和Talos直管型胸主動脈覆膜支架系統在入院家數及終端植入量方面均錄得較快增長。



另一方面，5月中，微創醫療建議分拆微創心律管理股份於主板獨立上市，聯交所已確認可進行建議分拆。微創醫療指，持有微創心律管理約50.13%權益。待建議分拆及上市完成後，該公司預期將仍然為其附屬公司。微創心律管理是一家研發驅動的商業階段醫療技術公司，專長用於心律管理的有源植入式醫療器械。



現價不妨買入 首站18銀



微創醫療截至2022年12月31日止全年度業績虧損擴大，錄得虧損4.36億美元，每股虧損24.08美仙。2021年同期錄得虧損2.76億美元。



期內，公司收入為8.41億美元，按年增加7.99%；毛利為5.02億美元，按年增2.03%；來自經營業務的虧損擴大至5.07億美元。2021年同期為虧損2.94億美元。



於2022年12月31日，集團之現金及現金等價物為12.03億美元，借貸總額為12.92億美元。微創醫療半日升4.85%，報15.12銀，該股成交約364萬股，涉資5467萬銀，盤中高見15.28銀，最低見14.4銀。



技術走勢方面，該股今日走勢現小陽燭，屬圓底回升，且現突破，今早一度高見15.28銀，突破日前高位15.18銀，錢駿建議現價15.12銀買入，首站18銀，再上有望挑戰21銀，升越此關的話，中線以27銀為最終獲利目標，跌穿13銀止蝕。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：錢駿

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