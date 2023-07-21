  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【收市短打】港股險企萬九惟未能突破下降軌，郭思治：指數重磅股或能推動大市向上，惟無大升的憧憬（有片）

21/07/2023

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

 

　　人民銀行放鬆跨境融資托高人民幣，在岸人民幣上日急彈386點子，配合道指連升九日，港股三日挫485點後，今日（21日）低開高走，一度漲逾200點，收市報19075點，重上萬九點大關。郭思治指，從技術上看，以恒生指數昨天一度跌穿10天線（現處18910點），由於此刻恒生指數已跌穿各組常用之平均移動線，故形態已漸呈欲試底之格局。值得一提的是，恒指7月高位為14日的19534點，即是未能突破自1月27日高位22700點開始，一頂低於一頂的下降軌，技術上恒指若未能突破此下降軌，需慎防短期後市會進一步試底。 個別股份方面，郭思治直言重磅科技股近期表現令人失望，欠上衝動力，只有阿里巴巴(09988)的表現較為可取，基本面較為有憧憬，初步阻力在此水平！

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=qW7QaiMr5rY

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

58.350

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.720

異動股

01919

中遠海控

8.110

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 58.350
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.720
  • 01919 中遠海控
  • 8.110
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 81.550
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 140.600
股份推介
  • 03918 金界控股
  • 4.540
  • 目標︰$6.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 27.150
  • 目標︰$30.00
  • 00316 東方海外國際
  • 119.300
  • 目標︰$141.00
  • 02886 濱海投資
  • 1.670
  • 目標︰--
  • 00598 中國外運
  • 2.820
  • 目標︰$3.10
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 333.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.300
  • 00005 滙豐控股
  • 64.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.720
  • 01024 快手－Ｗ
  • 59.750
報章貼士
  • 03993 洛陽鉬業
  • 4.860
  • 目標︰$5.20
  • 00881 中升控股
  • 27.450
  • 目標︰$32.00
  • 06865 福萊特玻璃
  • 23.000
  • 目標︰$27.75
熱炒概念股
即時重點新聞

21/07/2023 10:16  《中國要聞》促進汽車消費文件下發，鼓勵盡早下達全年購車指標

21/07/2023 12:05  《午市前瞻》市況維持膠著，滙控65元可部分獲利，餘下等派息

21/07/2023 11:21  余偉文：兩地監管就擴大理財通產品範圍等已達共識，冀盡快公布

21/07/2023 11:19  銀公孫煜:內地部委冀香港在互聯互通等方面發揮更積極作用

21/07/2023 08:26  【美息見頂】聯儲局前主席伯南克：7月加息可能是最後一次

21/07/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１３８﹒３４億元，買騰訊沽盈富

21/07/2023 08:20  【大行炒Ｄ乜】滙證跟進濠賭股，舜宇遭多間大行狠劈目標

21/07/2023 13:11  《嚟緊炒Ｄ乜》微創醫療圓底回升現突破，中線有望見２７銀

21/07/2023 11:41  《財資快訊》美電軟報７﹒８１４４，兩個月拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

憧憬派中期息加碼回購，港銀下周或加P，滙控創逾5年高仍可追入？
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】糧食供應黑雲壓頂，中國綢繆端牢飯碗
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒D乜》微創醫療圓底回升現突破，中線有望見27銀
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

AI韓系證件相IG大流行！上傳自拍最快10分鐘生成不同造型美照！邊個App有AI濾鏡功能？
人氣文章

娛樂情報

Lyman香胤宅與《全民造星V》隊友開live爆笑料 自揭千辛萬苦追求老婆
人氣文章

欣欣食乜嘢．曾欣欣

各國醫學界宣布：脂肪肝改名！點解新名要用「代謝性脂肪肝病」？原因竟然係舊名錯重點？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

CHANEL與M+合作！推廣及保育電影文化，重新修復經典之作！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

床事的滿足與焦慮：年紀漸大性慾下降？上床次數有標準嗎？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

About Head Massage：頭部按摩原來超有用？除了紓緩疲勞，更可以拉提小顏、改善眼部下垂！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
全球髖關節骨折個案料增1.9倍！中老年人最易骨質疏鬆！運動、均衡低鹽飲食幫助預防
人氣文章
「消失」的流感
人氣文章
輪椅人士用扶手電梯易生意外！物理治療師：要有兩個照顧者同行，上落方法不同！坐電動輪椅要規劃出行路線　
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2023 16:56
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2023 16:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/07/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/07/2023
憧憬派中期息加碼回購，港銀下周或加P，滙控創逾5年高仍可追入？
人氣文章FOCUS21/07/2023
【FOCUS】糧食供應黑雲壓頂，中國綢繆端牢飯碗
人氣文章財經熱話21/07/2023
《嚟緊炒D乜》微創醫療圓底回升現突破，中線有望見27銀
人氣文章財經熱話21/07/2023
5G上客加快兼獲瑞銀唱好，電訊三寶齊造好可揀買邊隻？
人氣文章財經熱話21/07/2023
《午市前瞻》市況維持膠著 滙控65元可部分獲利 餘下等派息
人氣文章財經熱話21/07/2023
港股上演萬九攻防戰帶動港交所(00388)造好，溫鋼城：炒波幅為主
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金