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余偉文：兩地監管就擴大理財通產品範圍等已達共識，冀盡快公布

21/07/2023

　　正率銀行公會代表團訪京的金管局總裁余偉文表示，跨境理財通已推行年多，非常有序運作，一直和內地不同部委商討在數方面希望可以擴大，包括產品範圍、投資者門檻可否再放寬，或銷售流程能否再簡化些，兩地監管當局已在這幾方面大致達成共識，現時正在「走流程」，他希望當走完流程後可盡快宣布。

 

香港銀行公會香港金融管理局代表團訪問北京

 

人民幣計價股票納南向通，技術層面上仍要商討

 

　　他又指，債券通南向通已推出一年多，亦有與內地當局商討優化措施，包括擴大產品及投資者範圍，以及能否增加造市商，希望可盡快推出。至於將人民幣計價股票納入港股南向通，他指，兩地交易所在技術層面上仍要商討。

 

港元拆息上升反映市場料下周美國或加息

 

　　余偉文提及，近期港元拆息上升，反映市場預計下周美國可能加息，日後最優惠利率會否上調，屬銀行自身的商業考慮。他認為，本港銀行體系總結餘降至目前400多億元水平，已經達到相當平衡的狀態，利率調節可能跟以往不同，港息調升可能更快貼近美息，而在聯匯制度下屬正常現象。

 

　　對於香港近期較多銀行使用貼現窗，他認為，貼現窗是結算安排中的恒常措施，銀行利用貼現窗補足流動性是正常的事，毋須擔心。

 

內地部委支持鞏固香港國際金融中心地位及離岸人幣發展

 

　　余偉文今早會見傳媒時表示，昨日已拜訪人民銀行黨委書記、國家外匯管理局局長潘功勝、中證監主席易會滿、發改委國際司副司長潘江，今日亦會拜會國家金融監督管理總局局長李雲澤。

 

內地部委進一步推動銀行業及資本市場開放

 

　　他表示，內地部委表明會進一步推動銀行業及資本市場開放，而香港在當中有非常重要的角色，內地和外地投資者都可透過香港互相投資對方市場，日後兩地互聯互通繼續深化，為本港金融業創造機遇，同時希望香港金融業在「一帶一路」發展上起積極作為。

 

支持鞏固香港國際金融中心地位

 

　　他提及，內地部委認為香港面對複雜局面，仍能維持金融穩定及投資者信心是非常不容易，說明香港國際金融中心地位鞏固，對方堅實支持香港超級聯繫人角色及支持鞏固國際金融中心地位，他們亦提到香港是離岸人民幣業務最重要中心，會全力支持香港離岸人民幣中心發展。

 

　　他又指，雙方就內地與香港金融情況作出詳盡交流，他與銀行公會都有分享到香港過去幾年面對疫情及外圍挑戰，但金融體系穩健，聯繫匯率有序運作，資本市場正常運作，而香港仍積極推國際金融中心發展，包括推進與內地互聯互通、發展金融科技與綠色金融。

 

銀公孫煜：內地部委冀香港在互聯互通等方面發揮更積極作用

 

金管局總裁余偉文（右）及銀行公會主席孫煜（左）

 

　　香港銀行公會主席孫煜表示，是次會面得到內地金融管理部門相關部委的高度重視和全力支持，深切感受到中央對香港金融業發展的關心，而國家推出多項金融開放措施，未來在財富管理、綠色金融、資產管理等領域，將鼓勵更多境外金融機構來華發展或參與業務試點。

 

　　孫煜表示，內地部委明確表示全力支持香港鞏固提升國際金融中心地位，也期待香港在國家構建雙循環新發展格局和高水平對外開放當中，更好地承擔超級聯繫人的角色，希望香港在促進內地經濟發展、人民幣國際化、互聯互通、粵港澳大灣區建設、吸引更多的國際機構和資金等方面，發揮更加積極的作用。

 

　　對於內房信貸風險，孫煜指出，本港銀行業一直以審慎原則來做風險管理，亦一直密切留意內房行業發展，認為未來有關內房的整體風險是可控。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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