快手獲大行齊唱好，憧憬業績超預期，股價創近4個月高仲有水位？

內地領先短視頻平台快手(01024)將於8月下旬公布第二季業績，近日獲多間大行唱好業績可超預期，其中富瑞最牛予目標價108元。另中共中央政治局昨日(24日)召開會議，重申要推動平台企業規範健康持續發展，快手乘著今日(25日)市況向好、科技股急升，最多急漲近8%高見63元，創近4個月高，不知還有多少上升空間呢？

(快手官網媒體資料庫)

富瑞上調次季收入增長預測 予目標價108元

富瑞發表研究報告指，預計快手第二季整體收入和非國際財務報告準則盈利將優於該行預測。由於電商生態系統的加強和ROI的改善等，上調了第二季的GMV(商品交易總額)和線上廣告收入，預計毛利率將優於該行預期。另上調第二季整體收入增長預測至275億人民幣，按年升約27%，原估計升幅為25%；上調電商業務預測至按年增長34%；上調第二季非國際財務報告準則淨利潤至16.7億人民幣，原預期為12.5億人民幣，預計第二季平均DAU(日活躍用戶)將達3.7億，每個DAU花費的時間約為117分鐘，予目標價108元及維持「買入」評級。

大華繼顯指，快手管理層對第二季收入預測較此前按年增長25%的預估高，這主要是受到電子商務和廣告業務的強韌表現推動。電子商務GMV增長亦料較此前預料的30%增速為高，主要由電子商務廣告和外部/品牌廣告收入的恢復推動。鑑於暑假期間需求增加，管理層預計外部廣告增長將出現積極轉變，又預期第二季毛利率將優於預期的46.5%，並預告季內將實現盈利，經調整營業溢利料跳升至12億人民幣。相信快手電商業務GMV以及網路營銷業務的快速增長勢頭，將成為第二季收入增長的主要推動力，而外部廣告已經歷正面轉勢，尤其是在線遊戲廣告。預計強勁的收入增長和運營槓桿將推動快手的利潤率表現持續改善，維持「買入」評級，目標價由90元升至93元。

建銀國際：料次季業績超預期 目標價升至90元

建銀國際預測快手今年第二季業績將超出預期，外部廣告市場復甦較預期快，以及GMV表現向好，將有助抵銷直播業務增長較慢。目前預測快手總收入將按年增長26%，達到273億人民幣，主要來自於廣告及其他業務分別增長28%及53%。預期第二季廣告及電商收入提升，毛利率可達47%，按季增長0.6個百分點，非國際會計準則純利料扭虧，錄得約14億美元，對比去年錄淨虧損約13億人民幣。考慮到盈利因素及「618」銷售活動預期成績向好，預期下半年收入可達28億人民幣，較去年同期的淨虧損7億人民幣大幅改善，目標價由89元升至90元，維持「跑贏大市」。

大和指，考慮到快手今年第二季的內容多元化和重大電商節日，預計其收入和利潤將略好過早前預期，亦相信由於內容營運的優化，用戶增長和參與度將保持健康的勢頭，日活躍用戶數將超過3.7億，上調2023至24年每股盈利預測1至2%。預計第二季線上營銷服務按年增速將達到25至30%，其內部廣告保持強勁的增長趨勢，外部廣告將反彈至增長，這主要是由遊戲、線上服務和電商領域復甦所推動的，亦相信其毛利率將繼續改善，因其高利潤業務將在2023年第二季佔據更大份額，維持目標價92元及「買入」評級。





大摩：料次季收入按年增26% 滙證：盈利能力持續改善

摩根士丹利預期快手次季收入達273億人民幣，按年增長26%，按季升8%，主要由於其他收入(電商)的按年增長53%及廣告收入升28%所推動；由於整個行業的內容調整，直播收入按年增長或放緩至16%；毛利率由第一季的46.4%擴至第二季的47.4%，主要受惠於利潤較高的廣告及電商貢獻增加。非國際財務報告準則下淨利潤預測達14億人民幣，較市場預期高出26%；日活躍用戶達3.71億，按年增長7%。料快手貨架電商的推出將進一步加速公司下半年增長，予目標價85元，評級「增持」。

滙證指，快手盈利能力持續改善，對於集團前景保持樂觀，提高盈利方式包括高利潤細分市場(電子商務和廣告)的收入和盈利增長均好於預期，提高商品成交金額的利用率。預計第二季日活躍用戶數量將增長6%至3.7億；由於商家投資回報率提高以及618節日表現強勁，電商商品成交金額將按年增長35%。這帶動其他服務，包括電子商務，收入按年增長55%；廣告收入將按年增長30%，電商廣告增長快於商品成交金額，外部效果廣告正增長。預計公司第二季總收入按年增長27%，毛利率為48%，集團調整後淨利潤為17億人民幣，惟將目標價由96元降至87元，維持「買入」評級。

快手預告成龍周六開啟獨家直播 政治局會議撐平台企業發展

值得一提，據《上證報》報道，快手表示，演員成龍將於本周六(29日)晚8點在快手開啟獨家直播。作為快手夏日星願派對系列直播之一，此次成龍直播將以「野營談唱會」的形式為用戶傳遞快樂。據了解，成龍將邀請明星好友與快手達人共同參與此次直播，除了經典歌曲演唱，直播也將加入更多對話交流環節，同時將通過遊戲競猜形式與用戶展開互動。

另外，中共中央政治局昨日召開會議，指出要大力推動現代化產業體系建設，加快培育壯大戰略性新興產業、打造更多支柱產業；要推動數字經濟與先進製造業、現代服務業深度融合，促進人工智能安全發展；要推動平台企業規範健康持續發展。

黃瑋傑：快手收入具增長動力 或上試64至65元

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，雖然快手今年第一季仍錄得虧損，但收入維持雙位數增長，營業額有252億人民幣，同比增長近兩成，可見收入方面仍具增長動力，市場會憧憬其收入快速增長的同時可由虧轉盈，一般高增長公司此時股價表現會較好。料大部分人於56至57元買入快手，即已賺約10%，可博其再向上挑戰64至65元，以60元作止賺。

快手半日升7.03%收報62.45元，最多升7.97%高見63元，成交15.85億元。其他科技股亦普遍急升，阿里(09988)升4.63%報93.7元，騰訊(00700)升3.88%報337.6元，美團(03690)升5.68%報132.1元，百度(09888)升6.87%報144.6元，京東集團(09618)升6.86%報151.1元，嗶哩嗶哩(09626)升8.56%報131.9元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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