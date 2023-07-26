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《午市前瞻》恒指料受惠停止加息最高見19500 康希諾吼得過

26/07/2023

　　恒生指數半日報19280，跌154點或0.8%，主板成交445.68億元。恒生中國企業指數報6525，跌78點或1.2%。恒生科技指數報4198，跌58點或1.4%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690);騰訊收報340元，跌5元或1.4%，成交25.98億元;阿里收報93.45元，跌1.7元或1.8%，成交17.44億元;美團收報134.1元，跌0.7元或0.5%，成交10.94億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。

 

(康希諾網頁截圖)

 

張智威：中央解決債務問題方案未夠具體


　　恒指昨日大升766點，突破250天線後，今日略為回吐，再度測試250天線支持。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，聯儲局即今晚公布議息結果，市場普遍預期今次加息0.25厘後將會暫停加息，料將對港股大市有一定利好作用。但他提到，中央提出以一籃子化債方案解決地方債務問題，但規模與實行方法仍流於空範，未有詳細執行方法下，預計恒指最多升至19500水平便會受阻。


　　康希諾(06185)早前公布旗下與Vaccitech Limited合作開發的CS-2032帶狀皰疹疫苗，獲加拿大衞生部臨床試驗批准，刺激股價上升，今日更升破50天線。張智威指之前康希諾藉新冠概念熱炒，疫情過後便大幅回吐，近月多有新冠疫苗以外的新藥或疫苗研發消息，令市場憧憬公司將有更多收入來源，帶動股價造好。他估計短線初步目標為6月中高位30元，但康希諾首季仍處於虧損，宜留意次季業績有否改善。

 

康希諾股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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