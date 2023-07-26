  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【收市短打】港股回吐成交再次縮至千億以下 是否有足夠動力再上一級？郭思治：視乎資金入市態度（有片）

26/07/2023

嘉賓：香港股票分析師協會副主席　郭思治

 

　　受惠內地中央政治局會議釋出更積極的政策基調，港股昨（25日）一口氣重返萬九關。市場觀望今晚（26日）美聯儲議息。港股今日小幅回吐，仍守住250天牛熊分界線（現處19325）。恒指低開93點後跌幅一度縮窄，見19404點全日高，之後大市沽壓再現，收市跌69點或0.36%，報19365。大市全日成交縮至不足875億元。郭思治認為，7月港股只剩下3個交易日，逐漸受即月期指轉倉及結算等相關活動所主導。從形態上看，本月大市暫仍屬先低後高。恒指技術上已重返10天、20天、50天及250天線，單從此點看，大市此刻已暫時擺脫反覆欲試底的格局，至於恒指能否上試本月14日之高位19534點及100天線（現處19580點），需視乎資金之入市態度而定。不過郭sir提醒，今年初至今，恒指每月高位仍然是級級向下，7月走勢暫仍反覆於下降軌之中，嚴格而言，恒指一日仍未能突破此下降軌，大市之走勢仍會持續反覆偏軟，投資者宜先做好風險管理。

 

　　立即去片：https://youtu.be/Sd6v-IJ3WUc

 

 

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

60.500

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.760

異動股

01919

中遠海控

7.970

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 60.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.760
  • 01919 中遠海控
  • 7.970
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 92.450
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 144.100
股份推介
  • 00839 中教控股
  • 6.470
  • 目標︰$7.00
  • 02618 京東物流
  • 12.640
  • 目標︰$13.70
  • 03918 金界控股
  • 4.760
  • 目標︰$5.20
  • 00826 天工國際
  • 2.610
  • 目標︰$2.83
  • 00700 騰訊控股
  • 341.000
  • 目標︰$364.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.850
  • 00700 騰訊控股
  • 341.000
  • 00005 滙豐控股
  • 64.650
  • 00001 長和
  • 47.850
  • 00388 香港交易所
  • 304.000
報章貼士
  • 00236 香港生力啤
  • 0.850
  • 目標︰$1.25
  • 06030 中信証券
  • 15.160
  • 目標︰$18.00
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 39.800
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

26/07/2023 12:06  恒指半日跌154點報19280，碧服挫逾6%，創科升2.5%

26/07/2023 12:08  《午市前瞻》恒指料受惠停止加息最高見19500，康希諾吼得過

26/07/2023 12:43  【議息前瞻】瑞士百達:美聯儲料仍偏鷹，歐央行料加息25個基點

26/07/2023 12:56  李家超：與印尼簽署15份合作協議，感謝支持香港加入RCEP

26/07/2023 13:30  【國際要聞】日本人口連續第14年減少，47個都道府縣人口下跌

26/07/2023 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流入７７﹒８３億元，買盈富沽騰訊

26/07/2023 08:16  【大行炒Ｄ乜】星展下調內房目標價，多間大行睇淡手機孖寶

21/07/2023 13:11  《嚟緊炒Ｄ乜》微創醫療圓底回升現突破，中線有望見２７銀

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》秦剛免職王毅再任外長，存量房貸利率見鬆動，滬指跌
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】港股回吐成交再次縮至千億以下 是否有足夠動力再上一級？郭思治：視乎資金入市態度（有片）
人氣文章

新聞>財經熱話

下半年恐供不應求，油價四連升創3個月高，三桶油沒跟漲可趁機吸？
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

特朗普真心話，驚醒台灣人美夢 1
人氣文章

小薯茶水間

Twitter藍鳥Logo正式改為X！Elon Musk業務多多如何兼顧？即睇這大忙人的時間管理大法
人氣文章

娛樂情報

盧瀚霆心痛神徒被欺負 Anson Lo首場個唱兩度淚崩：唔知可以做啲乜去保護你哋
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

買手袋前必看！盤點5款最人氣名牌手袋：LV僅次Hermés！竟然沒有CHANEL、Dior？
人氣文章

Fly with Luna．夏月

福岡山王寺風鈴祭：於夏日限定四千風鈴隧道，讓隨風搖曳的清脆鈴聲療癒心靈
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「一直鬧離婚的她又又又懷孕了？」在患得患失的關係裡，他們才能找到存在感？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
快活保養｜人到中年逆齡回春要靠H？皺紋、啤酒肚、脫髮、高血壓、糖尿病，生長荷爾蒙分泌不足大件事！如何在日常生活飲食中攝取？
人氣文章
風暴來臨前，天氣特別悶熱，做一鍋海苔番茄薯仔溫沙拉，迎接久違了的颱風！
人氣文章
研究顯示本港95%大學生近視！醫生：戴一般眼鏡反令近視加深！個人化近視控制眼鏡+滴眼藥，混合治療加強效果
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/07/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/07/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/07/2023 18:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/07/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事26/07/2023
《神州經脈》秦剛免職王毅再任外長，存量房貸利率見鬆動，滬指跌
人氣文章財經熱話26/07/2023
【收市短打】港股回吐成交再次縮至千億以下 是否有足夠動力再上一級？郭思治：視乎資金入市態度（有片）
人氣文章財經熱話26/07/2023
下半年恐供不應求，油價四連升創3個月高，三桶油沒跟漲可趁機吸？
人氣文章財經熱話26/07/2023
據報螞蟻擬重組剝離部分非核心業務，鋪路赴港上市
人氣文章香港要聞26/07/2023
運輸及物流局：會盡力配合南丫島撞船事故死因研訊
人氣文章國際動態26/07/2023
印度指小米、vivo等中國手機商逃稅800億盧比
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金