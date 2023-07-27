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聯儲局如預期加息25基點，美股持穩道指連升13日

27/07/2023

　　美國聯儲局決定加息25個基點，將聯邦資金利率提高至5.25厘至5.5厘之間，創22年新高，符合市場預期。主席鮑威爾更明確表示，今年不會降息。利率政策走向明朗化，美股周三(26日)持穩，道指更連升13個交易日，破1987年6月以來最長紀錄。

 


　　道指漲82.05點，或0.23%，收35520.12點。若連漲14日，將打平1897年6月以來的紀錄。標普約持平於4566.75點。納指小幅下跌17.27點，或0.12%，收14127.28點。Snap財報欠佳，大跌14.23%。微軟增長放緩，股價下跌4%。Alphabet雲端業務和廣告業績反彈，股價升5.78%。

*美元連續兩日走軟*

　　美元不漲反跌，連續兩日走軟，紐約尾盤美匯指數跌0.31%，至101.03。日圓連續3日上揚，美元兌日圓跌0.5%，報140.19。歐元自兩周低位回升，小漲0.26%，至1.1085美元。市場料歐洲央行周四(27日)也將加息25基點。黃金期貨上漲，紐約期金漲6.4美元，或0.3%，報每盎司1970.1美元。


　　油價自3個月高位回落。紐約期油跌39美仙，收每桶79.24美元。布蘭特期油跌34美仙，或0.4%，報每桶83.3美元。

 

撰文：經濟通市場國金組

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