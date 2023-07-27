《午市前瞻》大眾入股小鵬提振外資信心 看好阿里挑戰125元

恒生指數半日報19629，升264點或1.4%，主板成交649.8億元。恒生中國企業指數報6678，升129點或2%。恒生科技指數報4344，升125點或3%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690);騰訊收報344.4元，升3.4元或1%，成交23.77億元;阿里收報95.3元，升1.45元或1.5%，成交19.09億元;美團收報137.3元，升2.4元或1.8%，成交16.7億元。國指三大成交股份依次為小鵬汽車(09868)、騰訊及阿里;小鵬汽車收報80.95元，升20.45元或33.8%，成交37.5億元。科指三大成交股份依次為小鵬汽車、騰訊及阿里。

(阿里巴巴網頁截圖)

黃偉康：料恒指較大阻力於20500

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，雖然未有暗示即將暫停加息，但市場對港股投放意欲提高，恒指半日最多升超過300點，並且是自4月底以來首度重上100天線。資深財經分析師黃偉康向《經濟通通訊社》表示，近期升市主力仍然是阿里巴巴，在阿里帶動下，科指由低位升超過兩成，可以判斷為步入技術性牛市，而阿里亦明顯轉勢，將支持恒指繼續向上。



另外，內房債務問題仍未完全解決，雖然中央在處理恒大(03333)等個別企業的債務問題上並非特別積極，但對解決地方債務問題則有較大決心，相信之後會集中力度處理。他又指出，早前政治局會議中曾提到要活躍資本市場，認為中央之後將會加大力度協助AH股市場擴大集資額。



黃偉康又重點提到，今日大眾汽車之入股小鵬(09868)消息，對市場亦是較大利好訊號，雖然近期中美經常互有制裁，但敏感行業之外，還是有一定程度自由投資，故今次消息將有助加強外資信心，加大外資短線對AH股市場的投資價植。故此，黃偉康對港股後市有信心，看好將有機會挑戰20500水平。

阿里強勢 3個月內有望挑戰125元



阿里巴巴勢強，成為7月以來的港股升市主力。近期有傳螞蟻正計劃進行重組，將剝離部分非核心業務，為重啟在香港進行IPO鋪路。黃偉康指中央對科網監管力度縮細，而且觀感上有以阿里作為重新支持平台經濟的樣辦，故阿里走勢出現大逆轉。他分析，阿里自去年10月低見60元後觸底，隨後九個月以來以75元至118元大區間橫行。以近期股價強勢推斷，3個月內有望挑戰重上去年7月高位約122至125元。

內地券商股H股大落後 首選銀河



基於政治局會議提及「活躍資本市場」，黃偉康特別提到可以多加留意券商股。他指，中央極少提及「活躍資本市場」這類字眼，認為中央對於股票市場的扶持將會進一步加大。他亦指，最值得留意券商股的原因，是個別H股股價較A股股價大幅落後，推薦中信證券(06030)、銀河(06881)和中金(03908)，當中首選為銀河，主因其A股對H股呈溢價超過兩倍，預期市盈率亦只有約4倍，看好短期期內有望重上5元。

阿里巴巴股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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