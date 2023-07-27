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美加息0.25厘符預期，銀行股業績惹憧憬，應如何部署？

27/07/2023

　　美國聯儲局一如預期加息0.25厘，聯邦基金利率目標區間上調到5.25厘至5.5厘，是去年3月以來第11度加息，但沒有表明加息周期是否已完結，並指未來加息步伐將在逐次會議中以數據作判斷。隨著美息再上調，滙豐銀行亦宣布上調最優惠利率0.125厘，另香港銀行本周起陸續公布上半年業績，其中滙控(00005)及渣打(02888)最受大行看好，料在公布業績的同時宣布加碼回購，不知如何部署呢？

 

 （Shutterstock）

 

聯儲局：加息步伐將逐次會議以數據判斷　今年不會減息


　　聯儲局加息0.25厘，聯邦基金利率目標區間上調到5.25厘至5.5厘，會後聲明提到，近期指標顯示經濟活動一直以適度的速度擴張，就業增長強勁，失業率保持在低位，但通脹居高不下，決策委員仍高度關注通脹風險，堅定致力將通脹恢復到2%的目標，未來加息步伐將在逐次會議中以數據作判斷。聯儲局主席鮑威爾表示，9月會議上可能再次加息或維持利率不變，並強調今年不會減息，要結合通脹水平和下降速度判斷何時減息。

 

　　中原按揭董事總經理王美鳳表示，即使美國通脹率已降至3%，但聯儲局為了決心把通脹壓低至2%目標及防止通脹反彈而恢復加息0.25厘。議息聲明反映局方保留對未來貨幣政策的彈性，以便觀察累積加息及收緊政策的滯後影響，及視乎往後通脹走勢是否繼續邁向2%目標。下一次議息是在9月份，若通脹回落勢頭持續，料美國今次加息很大機會屬本輪加息周期最後一次。

 

滙豐上調最優惠利率0.125厘　經絡：是次加息幅度輕微

 

　　滙豐銀行宣布，由明日(28日)起上調港元最優惠利率0.125厘，由年利率5.75厘調高至5.875厘，港元儲蓄存款戶口利率亦調高0.125厘。滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，自去年3月以來，美國聯邦基金利率已累積上調525點子。每年7月是不少企業派發股息的季節，可能導致港元利率維持較高水平。經過充分考慮宏觀經濟環境、本港銀行同業拆息走勢，以及對本港經濟的影響，相信今天有關港元利率的調整合適。該行會繼續密切留意外圍環境的變化，有需要時調整利率水平。

 

　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次滙豐銀行加息幅度輕微，新造H按計劃的封頂息率雖增至3.625厘，對比經絡按揭逾32年的平均按揭息率指數(MMI)4.86厘，現時息率屬正常水平。而市場對相關消息早有心理準備，大部分香港業主的還款能力穩健，置業時須接受壓力測試，防守力強，是次加息對業主的影響及衝擊亦有限。

大摩料港銀次季業績好壞參半　惟看好滙控渣打

 

　　另方面，摩根士丹利近日發表研究報告指，個別香港本地銀行將於本周五(28日)公布上半年業績，預期香港銀行同業拆息(HIBOR)期內反彈，將抵銷貸款增長放緩和市場氣氛疲弱的影響，看好滙控和渣打，均予「增持」評級；將恒生銀行(00011)的評級由「減持」上調至「與大市同步」，惟目標價由128.3元下調至114.3元，又將中銀香港(02388)的目標價由27.1元調降至26.7元。

　　大摩預計港銀第二季的業績好壞參半，信貸質量將保持強勁，儘管商業地產相關風險的進一步消退，將使恒生和東亞銀行(00023)的貸款損失繼續上升，但低於2022年上半年的水平。大摩上調港銀今年的盈利預測，以反映第二季HIBOR高於原先預期，但預料美國利率到2025年將降至約3.5%，因此下調恒生和中銀香港明年的盈利預測，並適度上調東亞明年的預測，維持東亞「與大市同步」評級及11.5元目標價。

 

摩通：港銀中期業績具上行空間　料渣打滙豐宣布回購

 

　　摩通指，受到淨息差擴闊等因素影響，香港銀行今年上半年業績的普遍預期有上行空間，料中銀香港和恒生銀行盈利分別按年增長8%和31%，今年第二季HIBOR上升，表明該季度的淨息差出現不錯的反彈，但超過去年第四季高位的機會較低。


　　摩通又指，隨著本港拆息持續上升，將會為第三季的淨利息收入帶來更強動力，而滙豐銀行所面對的淨利息收入逆風正在穩定，滙豐及渣打的香港定期存款比例較市場為低，另料渣打將公布5億美元回購計劃，滙豐將宣布額外20億美元的回購計劃，渣打的股價表現或會優於大市。

 

郭思治：料滙控四季派息　股價望破70元分注吸納

 

　　香港股票分析師協會副主席郭思治亦特別看好滙控，他於今日《開市Good Morning》節目指，滙控最賺錢是大中華業務，而歐美業務沒錢賺已逐步剝離。此外，滙控以往每年派4次息共派4元，以其發行約202億股股份，每年派息超過800億元，近兩年沒派四季息，共少派超過1000億元股息留作儲備，可見滙控現時「水浸」，而今年銀行息差優勢持續，利息收入比估計理想，滙控下年首季可能加派特別股息，另上次公布業績時附帶宣布20億美元回購計劃，故滙控股價表現一直強於大市。

 

　　郭思治補充指，滙控10年前年年派四季息，當時股價達70幾至80幾元，其後突然不派季息，令股價最低跌至27元，雖然現價回升至逾64元的確貴了一些，但始終有基本面支撐，未來很大機會四季都派息，到時估值就不同，股價往後應不難升至70元以上，可分注吸納作中線部署。

 

　　今日(27日)本地銀行股升跌不一，滙控收市升0.46%報64.95元；渣打跌0.49%報71.7元；恒生升1.47%報117.1元；中銀香升1.07%報23.7元；東亞跌0.49%報12.18元。另外，可能因港息加幅輕微，地產股普遍造好，新地(00016)升1.64%報99.05元；恒地(00012)升2.14%報23.9元；長實(01113)升1.13%報44.7元；信置(00083)升1.98%報9.77元；新世界(00017)升2.32%報19.44元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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